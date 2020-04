Krka omogočila nakup aparature za novomeško bolnišnico

16.4.2020 | 15:00

Foto: SB Novo mesto

Novo mesto - Oddelek za pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto je bogatejši za novo pridobitev, sodoben ultrazvočni aparat, namenjen diagnostičnim preiskavam različnih organskih sistemov telesa. Nakup aparata v vrednosti 100.000 evrov je v celoti omogočila Krka, tovarna zdravil Novo mesto, so sporočili iz novomeške bolnišnice.

S tem sodobnim ultrazvočnim aparatom, bodo opravljali preiskave srca in ožilja, kolkov novorojenčkov in dojenčkov, sečil in drugih trebušnih organov, možganov novorojenčkov skozi veliko mečavo in srca ploda pri nosečnicah.

»Aparat bodo uporabljali pediatri in nevrologi. Največ preiskav bo opravljenih s področja pediatrične kardiologije pri novorojenčkih, otrocih in mladostnikih. Sicer pa s tem sodobnim aparatom opravljamo tudi ultrazvočne preglede plodovega srca pri nosečnicah, rizičnih za prirojeno srčno napako pri plodu. Presejalno opravljamo ultrazvok kolkov pri vseh novorojenčkih prve dni po porodu in potem še enkrat okrog tretjega meseca starosti,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Nov ultrazvočni aparat omogoča tudi preiskave sečil in drugih trebušnih organov. Že pri novorojenčkih in tudi večjih otrocih namreč iščejo prirojene anomalije sečil. Dokler je pri dojenčku odprta velika mečava, je mogoče z ultrazvočnim aparatom pregledati tudi otrokove možgane zaradi možnih prirojenih anomalij ali obporodnih krvavitev. »Ultrazvočni aparat je pomembna pridobitev. Zagotovo bo polno zaseden in bo močno pripomogel k hitri in kakovostni obravnavi naših bolnikov tako rekoč od spočetja dalje,« poudarjajo v novomeški bolnišnici.

Ultrazvočne preiskave so neinvazivne, neboleče in nemoteče za pacienta. Ni nepotrebnega obsevanja in drugih škodljivih učinkov. Poleg tega so preiskave enostavno ponovljive, kadar je to potrebno, omogočajo pa tudi hitro in relativno enostavno diagnosticiranje bolezenskih stanj ter njihovo spremljanje. »Zaradi bolniku prijaznega načina preiskav so le-te še posebej pomembne v pediatriji, kjer se poskušamo čimbolj izogniti bolečim, neprijetnim ali celo škodljivim praksam,« še dodajajo.

Število ultrazvočnih preiskav se po njihovih podatkih povečuje, to pa pomeni tudi večjo obremenitev in hitrejšo izrabo aparatov, zato so večje tudi potrebe po novih. »Ultrazvočni aparat, ki ga je bolnišnici donirala Krka, je sodoben aparat z možnostjo nadgradenj in posodobitev, zato nam bo dolgo odlično služil,« pravijo v SB Novo mesto.

V Krki svojega poslanstva živeti zdravo življenje ne uresničujejo zgolj s kakovostnimi, varnimi in učinkovitimi izdelki, namenjenimi za zdravljenje različnih bolezni, ampak veliko širše. Skrbijo tudi za kakovostno in boljše življenje vseh ljudi v družbenem okolju, v katerem delujejo, še piše v sporočilu za javnost. »Veseli smo, da se je Krka odzvala naši prošnji za finančno pomoč pri nakupu naprave in s tem prispevala k še boljši oskrbi bolnikov.«