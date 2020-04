Izgubila oblast nad vozilom in trčila v parkiran avtomobil

16.4.2020 | 16:00

Foto: arhiv DL

Novomeški policisti so bili v torek nekaj pred 21. uro obveščeni o prometni nesreči v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 59-letna voznica osebnega avtomobila zaradi neprilagojene hitrosti izgubila oblast nad vozilom in trčila v parkiran avtomobil, ki ga je odbilo v avtomobil na sosednjem parkirnem prostoru. Povzročiteljici nesreče, ki je imela v litru izdihanega zraka 0,83 miligramov alkohola, so prepovedali nadaljnjo vožnjo, odzveli vozniško dovoljenje in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče, so sporočili s PU Novo mesto.

Policisti so danes ponoči pri Dolenjih Jesenicah ustavili voznika tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije in mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus. 47-letnemu kršitelju, ki je imel v litru izdihanega zraka 0,89 miligramov alkohola so odvzeli vozniško dovoljenje in ga pridržali. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola ga bodo privedli v postopek pred pristojno sodišče.

Omejitev 40 km/h vozil pa kar 105 km/h

Policisti PP Brežice so včeraj opravljali meritve hitrosti na regionalni cesti v okolici Račje vasi, kjer je hitrost s prometno signalizacijo omejena na 90 km/h in ustavili voznico osebnega avtomobila, ki je vozila 134 km/h. Izrekli so ji globo v višini 250 evrov in tri kazenske točke.

Danes zjutraj pa so v naselju Zgornji Obrež, kjer je hitrost omejena na 40 km/h, ustavili voznika, ki je vozil 105 km/h. Začasno so mu odvzeli vozniško dovoljenje in o kršitvi z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče. Zakon o pravilih cestnega prometa za omenjeno kršitve določa globo v višini 1200 evrov, vozniku motornega vozila pa se izreče tudi 18 kazenskih točk.

Brez vozniškega, neregistriran in nezavarovan avtomobil

Včeraj okoli 16.30 se je zgodila prometna nesreča pri Lešnici. Policisti so ugotovili, da je 25-letni voznik osebnega avtomobila vozil proti iz smeri Novega mesta proti Otočcu. Pri Lešnici je zaradi neprilagojene hitrosti je izgubil oblast nad vozilom, zapeljal preko nasprotnega smernega vozišča, trčil v brežino in se z vozilom prevrnil. Poškodovanega voznika so reševalci oskrbeli in odpeljali v bolnišnico. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo. 25-letni voznik nima veljavnega vozniškega dovoljenja, vozil pa je neregistriran in nezavarovan avtomobil.

Prijeli 44 tujcev

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanja državne meje na območju Dolenje Podgore izsledili in prijeli šest tujcev, ki so nezakonito prestopili državno mejo, na območju Ručetne vasi pa 38 tujcev. Policijski postopki z 38 državljani Pakistana in šestimi državljani Maroka še niso zaključeni, so še sporočili s PU Novo mesto.