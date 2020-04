Ponoči pogorel kozolec; nesreča motorista

17.4.2020 | 07:00

Minulo noč ob 0.38 uri je v Tržiški ulici v Novem mestu gorel kozolec velikosti 11 x 10 metrov. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Kamence in Šmihel pri Novem mestu so požar, ki je kozolec v celoti uničil, pogasili in premetali goreči skladiščen les. Gasilci PGD Kamence so po zaključku gašenja ostali na gasilski straži. Vzrok za požar preiskujejo kriminalisti.

Padel motorist

Sinoči ob 19.08 je v naselju Jablance, občina Kostanjevica na Krki, z motornim kolesom padel in se poškodoval motorist. Gasilci PGE Krško so zavarovali kraj dogodka, odstranili motorno kolo s cestišča, nudili pomoč pri natovarjanju motornega kolesa in z vpojnimi sredstvi posuli razlite motorne tekočine. Reševalci NMP Krško so poškodovano osebo oskrbeli na kraju in prepeljali v UC SB Brežice.

Kot dodajajo na Policijski upravi Novo mesto, je 48-letni voznik mopeda pri vožnji po klancu navzdol izgubil nadzor nad motorjem, padel in se pri tem lažje poškodoval. Lahko bi bilo precej huje, saj med vožnjo ni uporabljal zaščitne čelade. Policisti so mu zaradi očitnih znakov alkoholiziranosti odredili preizkus, vendar je opravljanje preizkusa odklonil. Zaradi kršitev cestno prometnih predpisov mu bodo izdali plačilni nalog.

Gorelo v naravi

Ob 21.54 je v naselju Mikote, občina Krško gorelo v naravi. Gasilci PGD Raka so požar na površini približno petsto kvadratnih metrov pogasili.

Ob 20.26 je v naselju Dolenja vas, občina Ribnica, gorel kup vej. Požar na površini okoli 80 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Dolenja vas.

Dva vloma

V noči na četrtek je v kraju Blato na območju PP Trebnje nekdo vlomil v prostore društva. Odnesel ni ničesar, je pa v vlomom povzročil premoženjsko škodo.

V sredo ali četrtek je na delovišču v kraju Golek na območju PP Krško neznanec vlomil v gradbeni zabojnik in ukradel električne vodnike in posodo z gorivom. Lastnika je oškodoval za okoli 400 evrov.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Metlika obvešča, da bo danes od 12:00 do 15:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP VAVPČA VAS, izvod Štefan -žice.

Nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo od 11:00 do 13:00 prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP PODTURN.

Nadzorništvo Šentjernej obvešča, da bo od 12:00 do 14:00 prekinjena dobava odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP KAMNIŠČEK, TP OREHOVICA-VAS.

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije med 8:00 in 11:00 na območju TP Trebelno, Dolenje Zabukovje, Gorenje Zabukovje, Vrh Trebelno in TP Črpališče Trebelno.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za območje nadzorništva Bistrica ob Sotli na območju TP Banovec - nizkonapetostni izvod Podgorje okrog med 9:30 in 13:00 uro.

M. K., B. B.