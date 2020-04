Od sobote spet na tenis in na stadion

17.4.2020 | 08:05

Ilustrativna fotografija (Foto: R. N, arhiv DL)

Novo mesto - Skladno z zadnjimi ukrepi vlade se v soboto v Novem mestu odpirajo nekatere športne površine – atletski stadion Portoval in teniška igrišča.

Kot so sporočili z novomeške občine, je uporaba teh površin mogoča zgolj za individualno uporabo in samo ob doslednem upoštevanju ostalih pogojev o z začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah Organizirana vadba do nadaljnjega ni dovoljena.

B. B.