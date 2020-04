Mercator hrano deli na vstopnih točkah Covid-19, tudi v našem koncu

17.4.2020 | 09:15

Mercatorjevo hrano od včeraj dobi tudi zdravstveno osebje v SB Novo mesto in ZD Kočevje.

Novo mesto, Kočevje - Mercator je včeraj začel z dnevno dostavo malic na šestnajstih vstopnih centrih za odvzem brisa, ki so namenjeni testiranju na okužbo z virusom COVID-19, med drugim tudi v Splošni bolnišnici Novo mesto in Zdravstvenem domu Kočevje.

Obroki hrane so namenjeni zdravnikom in zaposlenim v zdravstveni negi, ki v teh centrih po vsej Sloveniji izvajajo odvzeme brisov za testiranje. Dnevno bodo razdelili več kot 250 obrokov.

Predsednik uprave družbe Mercator Tomislav Čizmić je ob dostavi prvih obrokov za zaposlene na vstopnih centrih poudaril: »Svetovna epidemija je temeljito prevetrila naša razmišljanja in pokazala resnični pomen solidarnosti, medsebojne pomoči, lokalne prisotnosti, povezanosti in razumevanja lokalnih skupnosti. Mercator s svojimi temeljnimi vrednotami in dejanji izpolnjuje svoje poslanstvo – preskrbo prebivalstva ter ključnih institucij države. Zahvaljujem se svojim sodelavkam in sodelavcem, ki to uresničujejo. Posebna zahvala pa gre tokrat zdravnikom, zdravstvenemu osebju, tehnikom in koordinatorjem, vsem, ki skrbijo za delovanje vstopnih centrov. Zaradi njih se počutimo bolj varne.«

Dostava obrokov za zdravstveno osebje na vstopnih centrih je nadaljevanje Mercatorjeve pobude Minute za junake, v okviru katere je družba pretekli teden darovala več kot 30 ton hrane in higienskih izdelkov za socialno ogrožene družine.

