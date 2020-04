S ponedeljkom se odpirajo določene trgovine in storitve

17.4.2020 | 09:05

Od ponedeljka lahko spet delajo vulkanizerji in avtomehaniki.

Ljubljana - S ponedeljkom vrata med drugim znova odpirajo trgovine z gradbenim materialom, specializirane prodajalne za prodajo avtomobilov in koles, kemične čistilnice in nekatere servisne delavnice, med drugim vulkanizerske, na voljo bodo tudi nekatere druge storitve, je danes včeraj vlada. Frizerski in kozmetični saloni pa bodo odprti s 4. majem.

Vlada je na današnji redni seji sklenila, da lahko s ponedeljkom spet obratujejo prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo gradbeno-inštalaterski material, tehnično blago ali pohištvo. V teh prodajalnah bodo lahko nakup v času od 8. do 9.30 opravile izključno ranljive skupine, in sicer invalidi, nosečnice in starejši od 65 let. Slednji samo v tem času.

Prav tako bodo odprte kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga.

Odprte bodo tudi servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles, kot so vulkanizerske, avtoličarske, avtokleparske, delavnice za popravilo koles.

Na voljo bodo storitve, ki se opravljajo na prostem, na primer vrtnarske storitve, krovska dela, fasaderska dela, prav tako bo mogoč osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, izhaja iz sporočila za javnost vladnega urada za komuniciranje.

Dovoljene bodo športno-rekreativne storitve na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih.

S 4. majem pa bodo potrošnikom na voljo tudi nekatere druge storitve. Vrata bodo lahko odprli frizerski in kozmetični saloni, prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov, z izjemo prodajaln v trgovskih centrih, ter saloni za nego psov in mačk ter ostalih živali.