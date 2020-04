V četrtek 36 novih potrjenih okužb , umrlo pet bolnikov

17.4.2020 | 12:00

Ljubljana - V Sloveniji so v četrtek opravili 1193 testiranj in potrdili 36 novih okužb s koronavirusom, skupaj doslej 1304. Zaradi covida-19 je v četrtek umrlo pet bolnikov, doslej skupaj 66. V četrtek je bilo hospitaliziranih 95 bolnikov s covidom-19, od tega v intenzivni terapiji 28, osem so jih odpustili domačo oskrbo, je dejal vladni govorec Jelko Kacin.

"Podatki o stanju epidemije v Sloveniji so vzpodbudni. Pozitiven trend bomo ohranili ob nadaljevanju upoštevanja ukrepov in pozornosti, ki smo jo vsi izkazali v preteklih tednih. Dobro nam gre in skupaj zmoremo," je dejal Kacin.

Doslej so v Sloveniji opravili 39.330 testiranj, iz bolnišnic pa so odpustili skupaj 182 bolnikov s covidom-19. Okuženih je 269 zdravstvenih delavcev, 117 zaposlenih v domovih za starejše. Med oskrbovanci v domovih za starejše je potrjenih 267 okužb, v četrtek so jih potrdili 11, je navedel Kacin.

Vodja svetovalne skupine v okviru ministrstva za zdravje Bojana Beović je na današnji novinarski konferenci ocenila, da je epidemija novega koronavirusa pod nadzorom. Ker projekcije kažejo na upad števila okuženih, se lahko postopoma začne odpirati javno življenje. A virus ne bo kar izginil, zato bodo tudi v prihodnje obstajale možnosti izbruhov.

Če bi epidemija v Sloveniji tako potekala, kot je v italijanski Lombardiji, bi imeli na oddelkih za intenzivno terapijo 153 bolnikov, na bolnišničnih oddelkih pa 1253. "Naše številke so bistveno nižje," je dejala in se ob tem zahvalila vsem prebivalcem, da so se držali sprejetih ukrepov za zajezitev epidemije in preprečili širjenje virusa ter da se ni zgodila tragedija.

Po njenih besedah se je po uvedbi rigoroznih ukrepov, kot je zaprtje šol in vrtcev ter omejitev gibanja, širjenje epidemije umirilo. "Krivulja se je sedaj obrnila navzdol in zato se lahko pogovarjamo o postopnem popuščanju ukrepov in postopni normalizaciji življenja," je povedala.

Več projekcij kaže, da se z enega bolnika prenese novi koronavirus na manj kot eno osebo. To pomeni, da je prišlo do t. i. negativne povratne zanke in da število okuženih upada, je poudarila.

Velik del epidemije je sicer v domovih za starejše, saj so starostniki zelo dovzetni za bolezen. Tam se bolezen hitro širi, ker so stiki med stanovalci in zaposlenimi večji kot sicer. A tudi v teh domovih so znaki umirjanja širjenja okužb.

Vendar pa ne gre za epidemijo, ki se bo zaključila in popolnoma izzvenela, kot je bilo denimo pred leti pri epidemiji Sarsa. Tako je Slovenija v fazi prehoda iz velikega epidemičnega vala, ki je bil sicer pri nas sorazmerno majhen, v fazo, ko bo "epidemija še tlela" in bodo možni izbruhi. A teh bo manj, ker bo tudi manj aktivno okuženih. Vseeno pa jih bo treba zamejiti, zaradi česar bodo imeli v prihodnjih mesecih veliko dela terenski epidemiologi.

Po njenem mnenju bo treba tudi v prihodnje upoštevati nekatere ukrepe, kot so nošenje mask v zaprtih prostorih, ustrezna higiena rok ter preprečevanje tesnih stikov, ki omogočajo, da se kapljična okužba prenaša. "Če bomo ukrepe upoštevali, bomo lahko državo postopno odpirali," je dejala.

B. B.