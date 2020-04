Revoz nameravajo zagnati 28. aprila

17.4.2020 | 14:10

Pred natanko mesecem dni je Revoz zaustavil proizvodnjo. (Foto: B. B., arhiv DL)

Novo mesto - Vnovični zagon proizvodnje v novomeški avtomobilski tovarni Revoz, kjer je delo zaradi pandemije koronavirusa začasno obstalo 17. marca, je zaenkrat predviden za 28. april. Proizvodnjo bodo zagnali postopno, sprva v eni izmeni, kaže obvestilo na spletni strani družbe.

"Zagon bo potekal postopoma, prvi teden samo v eni izmeni, zato bodo vodje svoje zaposlene neposredno obvestili, kdaj natančno začnejo z delom. Podjetje je okrepilo preventivne ukrepe in zagotovilo dodatno zaščitno opremo. Vsi ukrepi bodo pred zagonom proizvodnje objavljeni na Insiderju in podrobno predstavljeni prvi dan ob prihodu na delo," so zapisali v obvestilu. So pa neuradno razmere še vedno negotove, zato lahko pride do spremembe tega datuma. Doslej je bil vnovičen zagon proizvodnje napovedan za 21. april.

Revozov sindikalist Slavko Pungeršič je 9. aprila za STA povedal, da je vse odvisno od vnovične vzpostavitve javnega prevoza, od dobave sestavnih delov ter dogajanja v Franciji in Španiji.

Iz Revoza, ki zaposluje približno 3400 ljudi, so ob začasni zaustavitvi proizvodnje sporočili, da so sodelavce pozvali, naj ostanejo doma in sledijo navodilom pristojnih državnih organov. Pojasnili so, da je vnovičen zagon proizvodnje odvisen "tako od razmer v državi kot od odločitev matične skupine Renault".

Avtomobilski proizvajalci v obratih v Evropi počasi zaganjajo proizvodnjo. Ta teden so postopni zagon npr. začeli Volkswagen, Audi in Hyundai, za prihodnji teden ga je napovedal Daimler.

B. B.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 1h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni jjoras Dvomim, da bo narod še tako kupoval avtomobile kakor je to počel v obdobju pred koronakrizo. Odpuščenih 1000 delavcev je pa sedaj kje? Preglej samo prijavljene komentatorje