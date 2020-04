Zaradi koronavirusa doslej umrlo 11 občanov Metlike

17.4.2020 | 14:30

Število umrlih po spolu in starostnih skupinah do vključno 16. 4. 2020 (Vir: NIJZ)

Razširjenost virusa po slovenskih regijah (Vir: NIJZ)

Metlika - NIJZ je objavil podatke o številu umrlih zaradi koronaviruso po občinah. Na območju Jugovzhodne Slovenije in Posavje je za posledicami covid-19 do vključno srede umrlo 11 oseb, vsi pa so bili občani Metlike.

Metlika je sicer druga najbolj prizadeta občina v Sloveniji. Več smrtnih primerov, 25, so do srede našteli le v občini Šmarje pri Jelšah. O več kot eni umrli osebi poročajo iz občin: Ljubljana (4), Ljutomer (4), Horjul (3), Domžale (2), Brezovica (2); po eno umrlo osebo zaradi covid-19 pa so zabeležili v občinah: Celje, Jesenice, Kranj, Ljutomer, Maribor, Naklo, Piran, Škofljica in Žirovnica.

Število potrjenih primerov COVID-19 v posamezni občini do vključno 16. 4. 2020 je na voljo na naslednji povezavi.

B. B.