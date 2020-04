Nesreča v gozdu, gorelo v kompostniku

17.4.2020 | 18:10

Ob 12.38 je v gozdu pri Podstenicah, občina Dolenjske Toplice, veja udarila sekača v predel prsnega koša. Reševalci nujne medicinske pomoči ZD Novo mesto so delavca oskrbeli na kraju in ga odpeljali v Splošno bolnišnico Novo mesto.

Ob 8.40 je v Dobruški vasi, občina Škocjan, gorel pokriti kompostnik ob stanovanjski hiši in ciprese ob njem. Gasilci PGD Škocjan in Grmovlje so pogasili lopo velikosti tri krat tri metre in ciprese v dolžini desetih metrov.

Ob 16.41 je v naselju Štajngrob, občina Sevnica, gorelo v naravi. Posredujejo gasilci PGD Šentjanž.