Končno k frizerju takoj po prvomajskih praznikih?

18.4.2020

Obiski frizerskega salona bodo potekali drugače kot smo vajeni.

Vlada je pripravila nov odlok, ki frizerskim salonom omogoča, da s 4. majem znova odprejo svoja vrata. Vsi, ki smo že nestrpno čakali na ureditev pričeske, bomo salone lahko obiskali že takoj po prvomajskih praznikih, vendar pod spremenjenimi pogoji.

Obrati, ki se ukvarjajo s storitvenimi dejavnostmi, bodo namreč morali že ob vhodu za stranke zagotoviti razkužila, pred vstopom v prostore pa je za stranke obvezna tudi uporaba zaščitne maske ali druge oblike zaščite ustnega in nosnega predela, kot so šal, ruta ali podobne oblike zaščite, ki prekrije nos in usta.

V prostorih, kjer se izvajajo storitvene dejavnosti, se mora v skladu z vladnimi navodili izvajati tudi poostrena skrb za vzdrževanje čistoče v prostoru.

Odprtje nekaterih obratov že ta mesec

S 4. majem se poleg frizerskih odpirajo tudi kozmetični saloni. Že ta mesec, 20. aprila, pa se odpirajo prodajalne z gradbenim materialom, avto saloni, servisi in vulkanizerji, trgovine z inštalaterskim materialom, tehničnim blagom in pohištvom ter kemične čistilnice. Omogočen bo tudi osebni prevzem blaga in hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki. Dovoljeno bo opravljane krovskih in fasaderskih del. Znova bodo dovoljene tudi športno-rekreativne storitve na prostem.

Tudi ob rahljanju ukrepov bomo največ za svojo varnost in varnost najbližjih naredili, če se bomo ustrezno zaščitili in se držali priporočil NIJZ.

