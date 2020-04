Lesena lopa na Trški Gori skoraj popolnoma zgorela

18.4.2020

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Včeraj ob 17.05 je na Trški Gori v občini Novo mesto gorel lesen objekt velikosti štiri krat štiri metre. Še pred prihodom gasilcev GRC Novo mesto in PGD Otočec ter Ždinja vas je lesena lopa, v katerem je bilo orodje in motokultivator, skoraj popolnoma pogorela. Gasilci so požar dokončno pogasili in premetali ostanke.

Gorelo na skoraj 15 hektarjih

Včeraj ob 17.55 sta pri naselju Prečna v občini Novo mesto v gozdu gorela suho listje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Prečna so pogasili požar na površini okoli 15 hektarjev.

Zagorelo podrastje in grmičevje

Včeraj ob 16.41 je v naselju Štajngrob, občina Sevnica zagorelo podrastje in grmičevje na površini pol hektarja. Posredovali so gasilci PGD Šentjanž, ki so požar pogasili, prekopali požarišče in dodatno zalili požarišče.

Na reki Savi opazili belo rjavo pečeno se snov

Sinoči ob 20.04 je bila v Spodnjem Starem Gradu, občina Krško, na reki Savi opažena belo rjava, peneča se snov. Gasilci PGE Krško so v reko postavili lovilna črevesa, nudili pomoč policiji in Mobilni enoti ekološkega laboratorija (MEEL) pri odvzemu vzorcev. Gasilci bodo nadzirali stanje do indentifikacije snovi. Obveščene so bile pristojne službe.

L. M.