Manj stroga omejitev gibanja med občinami, več športnih aktivnosti

18.4.2020 | 09:00

Od jutri bo mogoč prehod občinskih meja za vse tiste, ki želijo kaj postoriti na svojem vikendu oz. na njivi ali v sadovnjaku, ki jih imajo v drugi občini. (Foto: L. M.)

Opolnoči je začel veljati nov odlok o omejitvi gibanja, s katerim je vlada nekoliko razrahljala ukrepe, med drugim prepoved gibanja zunaj občinskih meja.

Tako je tistim, ki imajo zemljišča in objekte v drugih občinah, z današnjim dnem omogočeno, da tam lahko izvajajo vzdrževalna in sezonska opravila. Omogočenih je tudi več športnih aktivnosti.

Kot je pred nekaj dnevi povedal minister za notranje zadeve Aleš Hojs, se omogoča prehod občinskih meja za vse tiste, ki želijo kaj postoriti na svojem vikendu oz. na njivi ali v sadovnjaku, ki jih imajo v drugi občini. To velja tako za tiste, ki imajo nepremičnino v lasti, z njo razpolagajo, jo imajo v najemu ali kakor koli drugače z njo upravljajo.

Pri gibanju in zadrževanju bodo morali imeti pri sebi izpisek iz zemljiške knjige ali drugo listino, ki dokazuje pravico do uporabe zemljišča ali objekta. V ta namen je pripravljena tudi posebna izjava, ki je objavljena na spletnih straneh ministrstva za notranje zadeve in informacijskega centra.

Z novim odlokom o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih, ki ga je vlada sprejela na dopisni seji v sredo, pa je omogočenih tudi več športnih aktivnosti. Tako lahko posameznik ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb v svoji občini izvaja individualno športno-rekreacijsko dejavnost (na primer tek, kolesarjenje, golf, joga) ali takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ni mogoč stik z drugimi posamezniki (na primer tenis, badminton, balinanje). Še vedno pa niso dovoljeni kolektivni športi.

A bo obisk teniških in golf igrišč možen šele v ponedeljek, ko bodo upravitelji igrišč lahko začeli z delovanjem. Vlada namreč za delovanje športnih objektov kot prvi dan določa 20. april, ko bodo z delovanjem začele nekatere trgovine in storitvene dejavnosti, kamor sodi tudi upravljanje športno-rekreativnih centrov.

L. M.