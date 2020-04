Gasilci pomagajo pri razdeljevanju mask

18.4.2020 | 14:00

šentjernejski gasilci pomagajo pri razdeljevanju mask. (Foto: Občina Šentjernej)

Šentjernej - Pri razdeljevanju mask za enkratno uporabo, ki jih je občina Šentjernej prejela od Uprave RS za zaščito in reševanje, v dogovoru s Štabom Civilne zaščite Občine Šentjernej, sodelujejo tudi predstavniki vseh desetih prostovoljnih gasilskih društev v občini.

Iz vsakega društva pomaga en član. Maske so delili danes včeraj dopoldne pred vsemi živilskimi trgovinami in trgovinami, ki so odprte v teh dneh, ter pred pošto in lekarno.

Delili jih bodo tudi ta ponedeljek (20. aprila) med 9. uro in 11. uro. Prav tako so maske naknadno prejeli še v Društvu upokojencev Šentjernej - te so pralne in za večkratno uporabo, sešile pa so jih prostovoljke, ki jim je občina nabavila potreben material in že dlje časa pridno šivajo doma.

L. M.