Črnomelj: 8 okuženih. Župan poziva k spoštovanju ukrepov še naprej.

18.4.2020 | 10:30

Črnomaljski župan Andrej Kavšek nagovarja občane s spodbudnimi besedami. (Foto: M. L., arhiv DL)

Črnomelj - Za nami je peti teden ukrepov zaradi koronavirusa.

Črnomaljski župan Andrej Kavšek je naredil pregled tega obdobja in v javnem sporočilu pravi: «Če pogledamo statistične podatke, je pri nas zabeleženih 8 primerov okužbe. Na državnem nivoju se številke nekoliko umirjajo in kakor sem poročal tudi zadnjič, lahko ocenimo, da je celotna situacija stabilna. Verjamem, da je to znak, da se bo kmalu stanje dokončno umirilo, vendarle pa se moramo zavedati, da bomo posledice virusa in ukrepov čutili še nekaj časa. Vendar poudarjam, umiritev situacije naj nas ne zavede. Ne smemo popustiti, še naprej se moramo držati ukrepov, saj se lahko kaj hitro zgodi, da se bo virus začel spet hitro širiti.«

Člani Štaba Civilne zaščite Občine Črnomelj so vsem, ki so v samoizolaciji, dostavili zaščitna sredstva, prav tako pa so v tem tednu vsi v občini prejeli pralno masko na dom. Še vedno so odprte številke za pomoč tistim, ki jo potrebujejo v teh razmerah, zato vabljeni k ogledu spletne strani občine Črnomelj, kjer je mogoče najti vse potrebne informacije.

Lahko še kdo podari kak računalnik?

Kavšek se je dotaknil tudi izobraževanja, saj so se v teh izrednih razmerah znašli tudi šolniki in učenci, ki morajo delati na daljavo. »Zato pozivam vse, ki imate doma kakšen rabljen računalnik, ki ga ne potrebujete več, da nas kontaktirate na obcina.crnomelj@siol.net. Računalnike bomo podarili učencem iz socialno ogroženih družin. Pet računalnikov smo tako že podarili,« pravi župan-

Ker so mnogi povpraševali glede prehoda med občinami, saj imajo kmetijska zemljišča v sosednji občini, jim prvi mož občine sporoča, da na spletni strani najdejo vzorec izjave za dokazovanje upravičenosti gibanja in zadrževanja na zasebnem zemljišču ali objektu izven občine prebivališča. V primeru preverjanja je treba le pokazati izpolnjeno izjavo policistu.

Ta teden so izvedli tudi 12. redno sejo Občinskega sveta občine Črnomelj, ki je bila zaradi varnostnih ukrepov v Kulturnem domu Črnomelj.

»Naša glavna naloga je še vedno, da preprečimo izbruh virusa v domu starejših občanov in zdravstvenem domu. Ti dve žarišči bi pomenili veliko tveganje za vse občane. Moram reči, da nam to uspeva, zahvaljujoč osebju in vodstvu obeh zavodov. Vse pohvale. Vem, da ni enostavno," pravi «Andrej Kavšek ter občane poziva, da tudi v teh lepih, toplih pomladnih dneh ostanejo doma in se dosledno držijo ukrepov. »Vem, da zmoremo in verjamem, da nam bo skupaj uspelo premagati virus,« zaključi.

L. M.