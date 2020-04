Le še danes lahko oddate vlogo za 350 evrov dohodka

18.4.2020 | 11:45

Samozaposleni, kmetje in verski uslužbenci, ki želijo prihodnji teden prejeti 350 evrov mesečnega temeljnega dohodka za marec, imajo še danes čas, da izjavo vložijo preko eDavkov. Do izredne pomoči so upravičeni tisti, ki zaradi epidemije covida-19 ne morejo opravljati dejavnosti ali jo opravljajo v bistveno zmanjšanem obsegu.

Za uveljavljanje ukrepa temeljnega dohodka morajo imeti prosilci poravnane vse davčne obveznosti na dan oddaje izjave. Izjavo je mogoče oddati zgolj prek sistema eDavki, bodisi preko računalnika ali mobilne aplikacije.

Pogoj za pridobitev pomoči je upad prihodkov za vsaj 25 odstotkov v marcu glede na februar ali za vsaj 50 odstotkov v aprilu ali maju glede na februar. Če bodo njihovi prihodki v letošnjem prvem polletju za več kot petino večji kot pred letom dni in v letošnjem drugem polletju za več kot petino večji kot v enakem obdobju lani, bodo morali pomoč vrniti.

Izkoristite ponujeno pomoč

Vendar član vladne svetovalne skupine Ivan Simič upravičencem svetuje, naj ponujeno pomoč izkoristijo. Če bodo prihodnje leto ugotovili, da niso izpolnili pogojev, jim zakon omogoča samoprijavo Finančni upravi RS (Furs) v 30 dneh po oddaji obračuna in vračilo sredstev brez obresti. "Obresti se bodo obračunavale le v primeru namernega zavajanja," je poudaril. Upravičencem je predlagal, naj izjavo izpolnijo za vse tri mesece, saj trenutno še ne morejo vedeti, ali bodo izpolnjevali pogoje za prejem pomoči.

Za mesec marec znaša mesečni temeljni dohodek 350 evrov, za april in maj pa po 700 evrov. Izplačevala ga bo finančna uprava. Tisti, ki bodo izjavo vložili do danes, lahko nakazilo pričakujejo 24. aprila. Za izjave, vložene od 19. aprila do 30. aprila, bo denar nakazan 10. maja, za izjave, vložene med 1. majem in 31. majem, pa 10. junija.

Pomoč vlade samozaposlenim sega tudi na področje socialnih prispevkov, pogoj pa je, da so jih doslej redno plačevali.

V skladu z zakonom o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov, ki je začel veljati 29. marca, je samozaposlenim zagotovljen avtomatičen odlog plačila prispevkov, ki zapadejo v plačilo v mesecih aprilu, maju in juniju. Za koriščenje tega ukrepa ni treba vlagati nobene vloge, je pa treba odložene prispevke poravnati najkasneje do 31. marca 2022.

Naknadno je protikoronski zakon za pomoč gospodarstvu in prebivalstvu, ki je v veljavi od 11. aprila, samozaposlenim, kmetom, družbenikom in verskim uslužbencem ponudil odpis plačila prispevkov za čas od razglasitve epidemije 13. marca do konca maja. Za koriščenje tega ukrepa morajo izpolniti isto izjavo kot za mesečni temeljni dohodek.

Ob tem na Fursu opozarjajo, da morajo tisti samozaposleni, ki izpolnjujejo pogoje za oprostitev plačila prispevkov, ne izpolnjujejo pa pogoja za odlog plačila prispevkov, najpozneje do 20. aprila plačati znesek prispevkov, ki se nanaša na obdobje od 1. do 12. marca.

L. M.