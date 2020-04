Vsako gospodinjstvo pralno masko in glasilo

18.4.2020 | 17:30

Ilustrativna slika. (Foto: L. M., arhiv DL)

Trebnje - Občina Trebnje in CZ Trebnje občane obveščata, da bodo do ponedeljka v vsa gospodinjstva prejeli po eno pralno zaščitno masko z navodili za uporabo skupaj z Glasilom občanov občine Trebnje. Na ta način bo razdeljeno 4.100 pralnih zaščitnih mask.

Za najnujnejša opravila članov vsakega gospodinjstva naj bi po ena maska za osnovne potrebe zadostovala, saj naj bi v skladu s priporočili stroke po nakupih oz. drugih opravkih, kjer so maske obvezne, hodila le ena odrasla oseba, drugi člani gospodinjstva oziroma družine pa naj bi ostali doma.

Zaščitne maske za enkratno uporabo je občina iz lastne nabave razdelila tudi javnim ustanovam in gasilcem ter jih delila občanom v mestnem parku. Skupaj so v dveh tednih razdelili dva tisoč mask, deljenje v mestnem parku pa je zaključilo.

Kot smo že poročali, so preko donacije prejeli polipropilensko blago za izdelavo dodatnih 6 tisoč mask za večkratno uporabo, ki jih že izdelujejo pridne prostovoljke, nekaj mask za enkratno uporabo pa so prejeli tudi preko regijskega štaba CZ oziroma Uprave RS za zaščito in reševanje.

»Maske, ki jih že imamo in jih bomo še imeli na zalogi, bomo skladno s prioritetami razdeljevali pripadnikom civilne zaščite, javnim ustanovam, pripadnikom ranljivih skupin in tudi občankam in občanom, glede na potrebe, ki jih bo pokazal razvoj situacije v zvezi z epidemijo koronavirusa,« še pravijo na občini in v CZ Trebnje.

L. M.