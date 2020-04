V petek potrjenih 13 novih okužb s covidom-19, umrli štirje bolniki

18.4.2020 | 12:40

Ilustrativna slika. (Foto: Profimedia)

V Sloveniji so v petek opravili 1250 testiranj in potrdili 13 novih okužb s covidom-19, skupaj doslej 1317. Umrli so štirje bolniki z novim koronavirusom, doslej skupaj 70. V petek je bilo hospitaliziranih 93 bolnikov s covidom-19, od tega v intenzivni negi 27, osem so jih odpustili v domačo oskrbo, je na Twitterju objavila vlada.

Doslej so v Sloveniji opravili 40.580 testiranj, iz bolnišnic pa so odpustili skupaj 190 bolnikov z novim koronavirusom.

Glede na podatke s spletne strani sledilnik.org so bili med 13 na novo okuženimi tudi trije zdravstveni delavci, štirje zaposleni v domovih za starejše ter štirje oskrbovanci domov. Med 1317 doslej potrjenimi okuženimi z novim koronavirusom pa je 155 zaposlenih v zdravstvu, 121 zaposlenih v domovih za starejše ter 280 oskrbovancev domov. 761 oseb ne spada v nobeno od teh kategorij.

Podatki o okužbah po regijah kažejo, da je bilo v vključno petka največ, 390, okuženih v Osrednjeslovenski regiji, sledi Savinjska z 283 okuženimi in Pomurska s 146 okuženimi. V jugovzhodni Sloveniji je bilo do vključno petka potrjenih 137 okuženih, v Podravski 109, Gorenjski pa 75. Na Koroškem je bilo potrjenih 47 okuženih, v Primorsko-notranjski 31, Zasavski regiji pa 30. Najmanj okuženih je bilo do vključno petka v Obalno-kraški regiji, in sicer 24, v Goriški regiji 21, najmanj - 13 - pa v Posavski regiji.

Glede na podatke je bilo v petek največ bolnikov z novim koronavirusom hospitaliziranih v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana - 39, v UKC Maribor jih je bilo hospitaliziranih 29 (10 v intenzivni negi), v SB Celje 20, na Univerzitetni kliniki Golnik pa šest.

L. M.