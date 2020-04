Novomeški policisti glasbeniki razvedrili oskrbovance domov

18.4.2020 | 16:00

Policisti so igrali, starejši so z njimi peli, ploskali, nekateri so se celo zavrteli po taktih glasbenikov, pa čeprav le z metlo.

Nekateri novomeški policisti so tudi glasbeniki. S pomočjo megafona je oskrbovance nagovoril Robert Perc.

Občinstvo - oskrbovanci in zaposlenih v domovih za starejše - je bilo hvaležno za glasbeno popestritev.

Brežice, Metlika - Čeprav imajo policisti Policijske uprave Novo mesto v teh dneh, ko tudi v Sloveniji vlada epidemija koronavirusne bolezni Covid-19, veliko dela in so še bolj zaposleni kot sicer, so se vseeno zavzeli in našli čas ter na svojevrsten način polepšali bivanje starejšim v domovih za starejše občane v Metliki in Brežicah.

Na velikonočni ponedeljek je priložnostni policijski ansambel - sodelovali so Andrej Lisec, Aleksander Barbo, Andreja Rubin, Primož Markelj in Boštjan Colarič - zaigral na dvoriščih doma za starejše v Brežicah in dveh domov v Metliki ter tako razveselil tamkajšnje oskrbovance in zaposlene. Zaigrali, zapeli in zaploskali so jim za njihov pogum, srčnost in predano delo v teh izrednih razmerah. Seveda sta se s to akcijo strinjali tudi direktorici obeh domov.

Kot pravi Alenka Drenik, odgovorna za stike z javnostjo na PU Novo mesto, je ideja nastala spontano. Nekaterih njihovi sodelavci imajo v domovih zaposlene partnerje, svojce, nekateri sorodnike tudi med oskrbovanci, in tako so »iz prve roke« izvedeli, da jim je zdaj še posebej hudo, ker so tako rekoč zaprti v domovih, zaradi prepovedi obiskov tudi nimajo stikov s svojci. Tudi družabnih in kulturnih dogodkov, ki jih sicer pripravljajo v domovih pogosto, v tem času ni.

Občinstvo, ki jim je prisluhnilo z balkonov in oken domov, jih je prijazno sprejelo, navdušeno so ploskali ter peli s policisti, nekateri so celo zaplesali, pa čeprav je vlogo soplesalca zaradi znanih omejitev morala prevzeti metla. »S svojo energijo nam in vsem ostalim sporočajo, da so pravi borci, da ne obupujejo in bo še vse dobro. To, kar smo jim v imenu vseh naših sodelavcev z nastopom želeli predati, so nam s svojim odzivom večkratno povrnili in zaslužijo si naš globok poklon in spoštovanje,« je povedala Drenikova.

Policisti svojega glasbenega nastopa sicer niso želeli obešati na veliki zvon, a zaradi dobrega odziva oskrbovancev in zaposlenih v domovih za starejše so posnetke in video objavili na facebooku PU Novo mesto. Odziv je bil presenetljiv. V dveh dneh si jih je ogledalo že okoli 225 tisoč ljudi, med njimi tudi veliko iz tujine. Tudi njihovi komentarji so prav spodbudni, polni pohvale in čestitk.

Policisti glasbeniki, ki so svoje glasbeno znanje v dobre namene že v preteklosti večkrat združili v priložnostnem bendu - spomnimo, da so lani kot božično - novoletno čestitko posneli video spot, za božič pa so obiskali tudi pediatrični in nevrološki oddelek Splošne bolnišnice Novo mesto - so torej spet pokazali svoj čut za sočloveka. In verjamemo, da ne zadnjič.

Video posnetek igranja policistov si lahko pogledate na njihovi facebook strani.

L. Markelj, foto: PU Novo mesto

Galerija