Motorist se je v nesreči poškodoval

18.4.2020 | 18:15

Danes ob 16.14 sta na Planinski cesti v Sevnici trčila motorno kolo in osebno vozilo. Pri tem se je motorist poškodoval. Gasilci PGD Sevnica so ob prihodu zavarovali kraj dogodka, na vozilih odklopili bateriji, nudili pomoč reševalcem pri prenosu osebe v reševalno vozilo in policistom pri urejanju prometa. Iztekle motorne tekočine so posuli z vpojnimi sredstvi, vozišče očistili in motorno kolo odmaknili s cestišča. Reševalci Nujne medicinske pomoči Sevnica so motorista na kraju ustrezno oskrbeli in ga prepeljali v Zdravstveni dom Sevnica, od tam pa so ga domači s svojim prevozom odpeljali v Urgentni center Brežice. Obveščene so bile pristojne službe.

Poškodovala si je roko pri delu z motorno žago

Popoldne ob 17.23 se je v Vrhovski vasi v občina Brežice občanka poškodovala po roki pri delu z motorno žago. Oskrbljena je bila v Urgentni center Brežice, obveščene so bile pristojne službe.

Našel ročno bombo iz 2. svetovne vojne

Danes ob 12.06 je v bližini naselja Blatnik pri Črnomlju v občina Črnomelj občan v gozdu našel ročno bombo iz obdobja 2. svetovne vojne, angleške izdelave. Nevarno najdbo sta pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi sredstvi Dolenjske in Ljubljanske regije uničila na kraju najdbe. Obveščene so bile pristojne službe.

Snov na Savi ni kemijsko nevarna

Včeraj smo poročali, da sov Spodnjem Starem Gradu v občina Krško opazili opazili na reki Savi belo rjava snov. Gasilci PGE Krško so v reko postavili lovilna črevesa in preko noči in dneva opravili več ogledov kraja dogodka. Gasilci PGE Krško so danes s pomočjo čolna z gladine reke Save popivnali okoli sto litrov peneče se snovi in odstranili vpojna črevesa. Iz Mobilne enote ekološkega laboratorija (MEEL) so na podlagi včeraj odvzetih vzorcev danes sporočili, da snov ni kemijsko nevarna. Za odvoz odpadkov bo poskrbelo podjetje Saubermacher.

Gorela podrast in grmičevje

Danes popoldne ob 14.15 je v naselju Stranska vas v občini Novo mesto v gozdu gorela podrast in grmičevje. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Stranska vas so pogasili požar na površini približno 1500 kvadratnih metrov. Obveščene so bile pristojne službe.

