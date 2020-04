Gorelo na dveh hektarjih

19.4.2020 | 08:05

Foto: Arhiv DL

Ob Mirnopeški cesti v Novem mestu sta včeraj malo po 18. uri v gozdu gorela suho listje in podrast. Gasilci GRC Novo mesto, PGD Kamence in Prečna so pogasili požar na površini okoli dveh hektarjih. Obveščene so bile pristojne službe.

M. Ž.

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (3) 4h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni Ales Hajnsek Čisto slučajno v bližini naselja "etnične skupnosti".... 2h nazaj Oceni jebo jebač Seveda,čisto slučajno...Etični sedaj nimajo druzga dela kot kurit..Qulandija je zaprta in večina drugih trgovin,ki jih zanimajo tudi.Dobro bi bilo naštimat mine po teh travnikih v okolici,bi blo kar zanimivo. 1h nazaj Oceni jjoras Saj se stalno mularija zabava ko namerno prižiga in pridejo gasilci pogasit tisto zaplato. Preglej samo prijavljene komentatorje