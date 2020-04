Urejali bodo biotope na območju opuščenih glinokopov

19.4.2020 | 08:45

Sekundarne biotope na območju opuščenih glinokopov nekdanje Opekarne Zalog bodo opremili s sprehajalno potjo in opazovalnicami za ptice.

Zalog, Straža - V Gospodarski coni Zalog se na območju opuščenih glinokopov nekdanje Opekarne Zalog raztezajo tako imenovani sekundarni biotopi. Ti imajo, kot je poudarila Manica France Klemenčič iz občinske uprave, velik pomen kot življenjski prostor redkih in ogroženih rastlinskih ter živalskih vrst in so uvrščeni v omrežje Natura 2000. Zato je Občina Straža že leta 2016 začela razmišljati, da bi območje biotopov uredili za učne oziroma izobraževalne potrebe.

»Z ureditvijo območja za ogled in obiskovanje na način, ki ne škodi osnovnemu cilju varstva narave, se lahko razvije tudi potencial območja v smislu doživljanja narave, pasivne rekreacije in okoljske vzgoje ter znanja o naravi,« je poudarila France Klemenčičeva.

Podjetje Acer iz Novega mesta je izdelalo idejno zasnovo, Občina Straža pa se je nato s partnerji v projektu ureditve sekundarnih biotopov – novomeškim podjetjem Tomas, Ribiško družino Novo mesto in domačo Osnovno šolo Vavta vas – javila na javni poziv LAS Dolenjska in Bela krajina v programskem obdobju 2014–2020, ki se financirajo iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. Bili so uspešni in dobili dobrih 81 tisoč evrov nepovratnega denarja, celotna naložba pa je ovrednotena na malo manj kot 122 tisoč evrov. Na podlagi tega razpisa je bila uspešna pri dodelitvi sredstev za ureditev sekundarnih biotopov.

»Koncept ureditve, s katerim smo se prijavili na javni razpis, je bil pripravljen v sodelovanju z dr. Andrejem Sovincem, ki je podpredsednik Svetovne komisije za zavarovana območja za Evropo. Je ornitolog in avtor nacionalnega atlasa razširjenosti ptic pozimi v Sloveniji, tako da o strokovnosti res ni nobenega dvoma,« je pojasnila in dodala, da se bo zdaj urejalo 1,25 hektara, sicer pa je celotno območje biotopov večje.

V prvem delu projekta, ki naj bi bil končan do konca leta, bodo tako uredili okoli 700 metrov dolgo krožno sprehajalno pot, talne lesene opazovalnice za ptice, opazovalnico za ptice v višini do 3 metrov, gnezdilno steno za ptice, ureditvene otoke, preproste lesene prelive in zelene površine. V drugem delu do konca prihodnjega leta pa bodo poskrbeli še za mehke vsebine.

Župan Občine Straža Dušan Krštinc je v začetku marca podpisal pogodbo s podjetjem Apus iz Ljubljane za izdelavo projektne dokumentacije PZI za urejanje naravnih biotopov v Zalogu, ki trenutno poteka po načrtu, rok je sicer 40 dni, potem pa bodo na občini preko naročila male vrednosti izbrali še izvajalca za dela na terenu.

