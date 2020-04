Od jutri po nakupih v več trgovin

19.4.2020 | 18:35

Poleg živilskih bodo od jutri dalje odprte tudi trgovine z gradbeno-inštalaterskim materialom, tehničnim blagom in pohištvom. (Foto: L. M., arhiv DL)

Ljubljana - Jutri bodo lahko vrata odprle tudi trgovine z gradbeno-inštalaterskim materialom, tehničnim blagom in pohištvom. Še naprej pa bodo v trgovinah veljali zaščitni ukrepi - nošenje maske in razkuževanje rok.

Vlada je odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom sprejela 15. marca. Poleg trgovin z živili so bile tako lahko zadnjih pet tednov odprte le lekarne, prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki, kmetijske prodajalne, bencinski servisi, banke, pošte in trafike, piše STA.

Od 21. marca je odprte tudi trgovine s hrano za živali, od 3. aprila pa še vrtnarije, drevesnice in cvetličarne. Prav tako lahko potekajo gradbena dela, pri katerih je zagotovljeno, da ni stika s potrošniki. Zdaj vlada ta ukrep dodatno sprošča.

Najprej le ranljive skupine

V trgovinah, ki se bodo odprle jutri, bodo v času od 8. ure do 9.30 lahko nakupovale izključno ranljive skupine, kot so invalidi, starejši od 65 let in nosečnice. Starejši od 65 let bodo podobno, kot velja pri trgovinah z živili, lahko nakup opravili samo v tem času.

Naslednji teden se odpirajo tudi vrata salonov z avtomobili in trgovin s kolesi. Prav tako bodo vnovič začeli delovati vulkanizerji, avtoličarji, avtokleparji in druge servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles. Ponovno se odpirajo tudi kemične čistilnice in servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja tehničnega blaga, so našteli na STA.

Prav tako bodo vnovič dovoljene storitve, ki se opravljajo na prostem, denimo vrtnarske storitve ali krovska in fasaderska dela. Mogoč bo tudi osebni prevzem blaga ali hrane na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki.

Znova prevozi delavcev na delo

Jutri bo ponovno steklo tudi opravljanje tehničnih pregledov in ostalih postopkov v zvezi z registracijo motornih vozil. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec je povedal, da se je v mesecu dni, ko tehnični pregledi motornih vozil niso tekli, nabralo okrog 400.000 vozil, ki morajo na tehnični pregled ter v podaljšanje prometnih dovoljenj.

Ob tem pa njihove lastnike pomiril, naj ne hitijo, saj odlok, s katerim je vlada podaljšala veljavnost vseh prometnih dovoljenj in zavarovanj motornih vozil, ki potečejo v času epidemije, namreč še vedno velja. Zato ni potrebe, da bi vsi, ki jim je dovoljenje v zadnjem mesecu poteklo, v ponedeljek hiteli na tehnične preglede, je dodal.

Prav tako bodo od jutri pod posebnimi pogoji dovoljeni posebni linijski prevozi potnikov, namenjeni prevozu delavcev od doma do delovnega mesta in domov. »Vesel sem, da smo dosegli to spremembo in podali roko gospodarstvu, ki se je v času epidemije znašlo v nezavidljivem položaju in ga po koncu epidemije čaka dolgotrajno okrevanje,« je dejal minister Vrtovec.

Tako na tehničnih pregledih kot v organiziranih prevozih delavcev v službo bodo veljali že znani ukrepi za preprečevanje širjenja novega koronavirusa, od nošenja mask do razkuževanja rok in vzdrževanja varne telesne razdalje.

Še nekatere sprostitve gospodarskih in drugih dejavnosti sledijo čez dva tedna, 4. maja. Takrat bodo vrata odprle prodajalne do velikosti 400 kvadratnih metrov prodajnega prostora, kar sicer ne velja za tiste v trgovskih centrih. Znova bo mogoč tudi obisk frizerskih in kozmetičnih salonov ter salonov za nego živali.

M. Ž.