V Črnomlju letos Doltarjevo leto

19.4.2020 | 13:00

Črnomaljski svetniki so se sestali v kulturnem domu. (Foto: občina Črnomelj)

Črnomelj - Letos mineva 100 let od postavitve prve livarne v Črnomlju, ki jo je zgradil in vodil Josip Doltar (1858-1930). Pobuda njegovih potomcev je bila, da se leto 2020 razglasi za Doltarjevo leto, ki jo so črnomaljski svetniki na 12. redni seji tudi sprejeli. To so zaradi epidemije minuli četrtek imeli v Kulturnem domu Črnomelj, kjer so imeli zagotovljene varnostne pogoje po predpisih. V sklopu Doltarjevega leta bodo potekale aktivnosti in za pripravo teh so imenovali tudi odbor, so sporočili iz kabineta črnomaljskega župana.

Med drugim so svetniki potrdili nov odlok o prometni ureditvi, ki med ostalim prinaša omejitve in prepovedi za tovorni promet čez staro mestno jedro Črnomlja ter na lokalni cesti, ki vodi mimo Tuša na železniški podvoz proti Lokvam, ter prometne ureditve mirujočega prometa. Gre za uvedbo novih parkirnih režimov na posameznih parkiriščih v mestu Črnomelj in izdajo parkirnih dovolilnic pod spremenjenimi pogoji za pridobitev.

Svetniki so potrdili tudi spremembe in dopolnitve odloka o občinskih taksah, s katerimi se bodo odprle možnosti, da bodo gostinci v toplih pomladnih in poletnih dneh občanom ponudili svoje storitve, kakor tudi morebitne spremljajoče dejavnosti, denimo igrala, na gostinskih vrtovih, na urejenih javnih površinah in hkrati pokazali prednosti arhitekturne dediščine starega mestnega jedra, so na občini zapisali v sporočilu za javnost.

Sprejeli so predlog sprememb in dopolnitev Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Črnomelj, na podlagi katerega strokovne službe občinske uprave vsako leto izvedejo javni razpis. Po novem najemnik in najemodajalec ter njihovi zakoniti zastopniki ne smejo biti v nobenem primeru lastniško povezani.

M. Ž.