Včeraj 13 novih okužb s koronavirusom, umrle štiri osebe

19.4.2020 | 11:30

Dnevno število potrjenih primerov COVID-19 do vključno 17. aprila (Vir: spletna stran NIJZ)

Ljubljana - V Sloveniji so včeraj opravili 685 testiranj in tako kot dan prej potrdili 13 novih okužb z novim koronavirusom. Umrli so štirje bolniki s covidom-19, tako se je število dvignilo na 74, hospitaliziranih je bilo 90 bolnikov, od tega v intenzivni negi 26, dva pa so odpustili v domačo oskrbo, so objavili na spletni strani vlade.

V Sloveniji so vse skušaj opravili 41.265 testiranj, iz bolnišnic pa odpustili skupaj 192 bolnikov, ki so oboleli za covidom-19, navaja STA.

M. Ž.