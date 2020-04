Brezvestni vozniki onemogočajo parkiranje

19.4.2020 | 16:30

Fotografija je simbolična (Foto: arhiv DL)

Martin Cerjak

Posavje - Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organi občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica letos načrtuje zaposlitev še tretjega redarja, da bi bilo nadzorov več zlasti ob koncu tedna, ko zaznavajo več kršitev. Dva redarja temu delu nista več kos.

Poleg njiju so na MI-SPO zaposlene še tri uradne osebe: vodja, ki je hkrati tudi inšpektor, še en inšpektor in višji nadzornik. Za delovanje MI-SPO so občine lani zagotovile dobrih 215.000 evrov, porabili so pet tisočakov manj. Redarstvo je lani nadziralo zlasti mirujoči promet, mednje spada nepravilno parkiranje, merilo pa je tudi hitrost na cestah v krški in radeški občini. Lani je izdalo 372 plačilnih nalogov, kar je najmanj v zadnjih treh letih, zato pa izreklo največ opozoril (621) v zadnjem triletju.

V sevniški občini se ponavlja stara zgodba, da je največ kršitev zaradi napačnega parkiranja v okoli zdravstvenega doma in drugih javnih ustanov v bližini ter ob lokalih na Trgu svobode ob regionalni cesti in deloma pri občini na Glavnem trgu. Letos nameravajo na pobudo občinske uprave začeti tudi nadzore meritev hitrosti na cestah in prekoračitve masne obremenitve.

Žalostno je, da se v vseh posavskih občinah spoprijemajo s težavo, da številni brezvestni vozniki zasedajo parkirna mesta, namenjena invalidom, očitno brez slabe vesti, saj se največkrat izgovarjajo, da so prepričani, da jim to pripada že, če imajo priznan določen odstotek invalidnosti. Z veljavno zakonodajo je jasno kot beli dan, da so pogoji za pridobitev parkirne karte natančno določeni in da mora biti vozilo označeno z ustrezno parkirno karto. To si lahko pridobijo na upravni enoti. Napredek je vsaj, da lani redarji niso odvzeli nobene ponarejene invalidske karte.

Martin Cerjak, inšpektor in vodja MI-SPO Posavje, poudarja, da je za MI-SPO sodelovanje s policijo izjemnega pomena, saj se delovna področja obeh organov prepletajo. Hkrati oboji ugotavljajo, da je zlasti pomembno skupno preventivno delovanje. Zato so izvedli tudi več skupnih akcij. Ena teh je bila lani decembra ob dnevu invalidov skupna akcija z brežiško, krško in sevniško policijsko postajo, ko so poostreno nadzirali parkirne prostore za invalide.

Redarja sta sodelovala tudi v času evropskega tedna mobilnosti v Krškem ter v tradicionalni akciji Smeško – Kisko v Sevnici, Krmelju in Šentjanžu, kjer so otroci spet ocenjevali pravilnost parkiranja osebnih vozil. To hvalevredno preventivno akcijo so že pred desetimi leti začeli na pobudo nekdanje vzgojiteljice sevniškega vrtca, Sonje Simončič.

»Brez pomoči Petre Biderman iz občinskega sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu in Jožeta Sladiča s sevniške policijske postaje ne bi šlo,« se Simončičeva rada spominja začetkov akcije, ki se je razširila na vse vrtce v sevniški občini, in so jo pohvalili tudi v Ljubljani.

Članek je bil objavljen v 14. številki Dolenjskega lista z dne 2. april.

P. Perc

starejši najprej

novejši najprej Komentarji (1) 5h nazaj 1 (1) (0) (1)(0) Oceni jjoras Brezvestni župani ne zgradijo dovolj parkirnih mest, ki bi omogočali oskrbo in zdravstveno nego občanom pred ZD. Sramota od sramote, da izkoriščate in preganjate bolne ljudi in njihove družine. Preglej samo prijavljene komentatorje