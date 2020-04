Motorist umrl

20.4.2020 | 07:00

Včeraj ob 17.46 uri je v naselju Žlebič, občina Ribnica, padel motorist. Posredovali so gasilci PGD Ribnica, ki so zavarovali kraj dogodka in nudili prvo pomoč do prihoda reševalcev NMP Kočevje. Gasilci so tudi zavarovali kraj pristanka helikopterja SV. Oseba je žal podlegla poškodbam na kraju nesreče.

Ogenj z avta še na streho

Davi ob 4.11 je v ulici Cerovci v Novem mestu pred stanovanjsko hišo gorelo osebno vozilo. Požar, ki se je razširil še na 10 kvadratnih metrov ostrešja, so pogasili gasilci GRC Novo mesto. Vozilo je uničeno.

Ponoči zagorelo gospodarsko poslopje

Minulo noč ob 2.18 je v naselju Mačkovec, občina Kočevje, zagorelo gospodarsko poslopje. Gasilci PGD Kočevje in Šalka vas so požar pogasili, prekopali tleče seno v objektu in ga dodatno zalili z vodo. Poleg objekta je požar poškodoval še dva delovna stroja v bližini. Gasilci PGD Šalka vas so do jutranjih ur organizirali gasilsko stražo.

Gorelo v naravi

Včeraj ob 12.40 je v naselju Šalka vas, občina Kočevje, gorela suha trava. Požar na površini okoli 200 kvadratnim metrov so pogasili gasilci PGD Šalka vas in Kočevje.

Ob 11.49 je v naselju Velike Vrhe, občina Ivančna Gorica, ob cesti gorela suha trava. Požar na površini približno 300 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGD Muljava in Stična.

Ob 12.45 je v Sušici, občina Ivančna Gorica, gorelo v gozdu. Požar na površini okoli 3 hektarje so pogasili gasilci PGD Muljava, Stična, Ivančna Gorica, Zagradec na Dolenjskem, Ambrus, Metnaj, Krka in Hrastov Dol.

Težave z vodo

Komunala Brežice obvešča uporabnike iz Loč pri Dobovi, da bo zaradi nujnih vzdrževalnih del na vodovodnem omrežju občasno motena dobava pitne vode od ponedeljka, 20. 4. 2020, do petka, 24. 4. 2020, med 7.30 in 14.30 uro.

Danes motena dobava vode

Uporabnike iz Sromelj, Silovca, Curnovca in Oklukove Gore obveščajo, da je zaradi iskanja in popravila okvare na vodovodnem omrežju danes motena dobava pitne vode in sicer do predvidoma 15. ure. Prosimo za razumevanje.

M. K.