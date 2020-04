Vse več ljudi rado bere elektronske knjige

Biblos, največja spletna knjižnica in knjigarna pri nas.

Novo mesto - Čas v samoizolaciji ljudje v teh dneh epidemije Covida-19 preživljajo tudi z branjem. Pa ne le klasičnih, tiskanih knjig, ampak vse bolj tudi elektronskih oz. t.i. e-knjig. Prav v zadnjih dneh povpraševanje po teh knjigah zelo narašča, kar pa niti ni čudno - knjižnice so po vsej Sloveniji do nadaljnjega zaprle svoja vrata, bralci pa so se preselili v drugo dimenzijo, med e-knjige.

Luka Blažič (Foto: M. M., arhiv DL)

Prednosti e-knjig, ki jih že šest let omogoča Biblos, največja spletna knjižnica in knjigarna pri nas, je veliko in mnoge so se pokazale prav sedaj. E-knjige si izposojamo ali kupujemo lahko 24 ur na dan vse dni v tednu. E-knjig se ne uničuje in poškoduje, so higienične, preko njih se ne širijo bolezni. Berljive so kjerkoli, saj je njihova platforma enostavna za uporabo in omogoča branje na vseh elektronskih napravah, vključno s tablicami in pametnimi telefoni, najbolj elegantna pa je s pomočjo bralnika.

V Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto v zadnjih tednih po besedah direktorja Luke Blažiča beležijo izrazit porast izposoje e-knjig preko portala Biblos, kar nekajkrat je večje kot sicer.

Knjižnica je 20. marca zaradi izrednih razmer in trenutne zaprtosti odpravila članarino za prvi vpis, ki je torej brezplačen preko spletnega obrazca, ki ga najdete na spletni strani knjižnice. »S tem smo vsem odprli brezplačen dostop do elektronskih virov, do katerih lahko člani knjižnice dostopajo od doma preko oddaljenega dostopa. V nekaj dneh smo zabeležili že preko 250 novih vpisov, kar pripisujemo predvsem želji po izposoji e-knjig preko spletnega portala Biblos,« meni Blažič.

Ne le klasične, zlasti v dneh izolacije, so vse bolj akutalne elektronske knjige.

Koliko e-knjige na voljo v novomeški knjižnici?

Članom novomeške knjižnice je v tem trenutku preko portala Biblos na voljo 1.589 naslovov elektronskih knjig. Gre predvsem za leposlovne knjige v slovenskem jeziku različnih žanrov: od biografij, kriminalk, ljubezenskih in drugih romanov, zbirk kratkih zgodb, pa do pesniških zbirk, otroških in mladinskih knjig, najde pa se tudi nekaj strokovnih in tujejezičnih knjig. Trenutno je članom novomeške knjižnice na voljo 85 tujejezičnih knjig večinoma v hrvaškem in angleškem jeziku in v knjižnici si želijo, da bi bil prav izbor tujejezičnih bolj pester.

»Bralce velja opozoriti še na nekaj več kot 200 e-knjig v digitalni knjižnici Slovenije (dLib), s katero upravlja NUK. V tem primeru gre predvsem za starejše knjige slovenskih avtorjev, ki so brezplačno na voljo vsem, tudi če niso člani knjižnice,« pove direktor.

Koliko denarna namenjajo za nakup e-knjig?

Mnogi elektronske knjige radi berejo po bralniku.

»Prizadevamo si, da bi bilo novih knjižnih naslovov čim več, zato knjižnica zadnjih nekaj let za nakup knjižnega gradiva namenja tudi lastna sredstva. Seznam e-knjig se ves čas dopolnjuje glede na aktualno ponudbo in povpraševanje, prav tako po potrebi dokupujemo dodatne izvode knjig,« pravi direktor.

Lani je Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto za nakup knjižničnega gradiva namenila preko 212 tisoč evrov. Za sodobne načine branja in e-dostop smo namenili deset odstotkov tega zneska, pri čemer je polovica le-tega pripadala spletnemu portalu Biblos.

Na voljo dva bralnika

V novomeški knjižnici sta uporabnikom za izposojo na voljo dva bralnika, ki si ju lahko izposodijo na dom na podoben način kot knjigo. Rok izposoje je enak kot za knjige, torej tri tedne, prav tako ju je možno predhodno rezervirati prek spletnega servisa Moja knjižnica. Zanimanje zanju je veliko, tako da sta večinoma ves čas med bralci.

Rok izposoje e- knjig je 14 dni, bralec jo lahko vrne tudi predčasno. »Zaradi trenutnih izrednih razmer in zaprtosti knjižnice, ko fizična izposoja knjig ni možna, pa smo bistveno povečali število hkratnih izposoj e-knjig in s tem zagotovili, da bodo bralci lažje prišli do želenih knjig,« pravi Blažič.

