Odvzela prednost motoristu

20.4.2020 | 09:00

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

V soboto nekaj po 16. uri se je zgodila prometna nesreča v naselju Šmarje na območju Sevnice. Policisti so opravili ogled in ugotovili, da je nesrečo povzročila 47-letna voznica osebnega avtomobila, ki je ob vključevanju na

prednostno cesto odvzela prednost 17-letnemu motoristu. Poškodovanega

motorista so oskrbeli v brežiški bolnišnici.



Pijan voznik mopeda povzročil prometno nesrečo



Trebanjski policisti so bili v soboto zvečer okoli 20.30 obveščeni o prometni

nesreči v naselju Žubina. Opravili so ogled in ugotovili, da je 25-letni voznik mopeda vozil po lokalni cesti, izgubil oblast nad mopedom in trčil v dva parkirana avtomobila. Povzročitelj, ki se v nesreči ni poškodoval, je imel v litru izdihanega zraka 0,84 miligramov alkohola. Neregistriran moped so mu zasegli in o kršitvah z obdolžilnim predlogom seznanili sodišče.



Policisti pri varovanju državne meje prijeli osem tujcev

Policisti Policijske postaje Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanja državne meje med 17. in 20. aprilom na območju krajev Gorenji Suhor pri Vinici in Grič pri Dobličah izsledili in prijeli osem tujcev, ki so nezakonito prestopili

državno mejo. Policijski postopki s petimi državljani Maroka, dvema državljanoma Alžirije in državljanom Libije še niso zaključeni.

Vlomi se vrstijo…



V noči na 17. april je na Novem trgu v Novem mestu nekdo vlomil v skladiščne

prostore in odtujil živila. Škode je za okoli 400 evrov.



V naselju Selska Gora na območju Mirne je 17. aprila popoldne nekdo izkoristil

krajšo odsotnost stanovalcev in skozi vrata vlomil v stanovanjsko hišo. Pregledal je prostore in našel ter odtujil okoli 60 evrov.



Na Sremiški cesti v Krškem je med 16. in 17. aprilom neznanec vlomil v

nenaseljeno stanovanjsko hišo. Odtujil ni ničesar, z vlomom pa je povzročil

za okoli 200 evrov škode.



18. 4. popoldne je na parkirnem prostoru v naselju Brege na območju Policijske postaje Krško nekdo vlomil v osebni avtomobil in odtujil denarnico s 500 evri.

L. M.