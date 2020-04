Rok podaljšan do 1. julija, še mogoče vloge na kmetijske javne razpise

Upravičenci lahko še vedno oddajo vloge na kmetijske javne razpise, čeprav so roki za oddajo že potekli, so sporočili z ministrstva za kmetijstvo. Oddajo jih lahko do izdaje sklepa vlade, ki bo objavljen v uradnem listu, oziroma najdlje do 1. julija. Skladno s protikoronskim zakonom procesni in nekateri drugi roki namreč trenutno ne tečejo.

Kot so pojasnili na ministrstvu, so se roki za oddajo podaljšali pri javnem razpisu za drugi ukrep uredbe za pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, razpisu za tretji ukrep uredbe za pomoč pri delovanju nepridobitnih združenj na področju kmetijstva, gozdarstva in podeželja, razpisu za četrti ukrep uredbe za pomoč nepridobitnim organizacijam pri organizaciji strokovnih in jubilejnih dogodkov ter razpisu za sofinanciranje kmetijskega izobraževanja - praktični pouk. Vsi štirje razpisi se nanašajo na letos.

Skladno z določbami protikoronskega zakona namreč procesni roki in roki za izpolnitev materialnih obveznosti strank v upravnih zadevah razen v primerih nujnih zadev, ki so opredeljene v zakonu, ne tečejo oz. se podaljšajo tako, da se iztečejo osmi dan od prenehanja veljavnosti ukrepov po tem zakonu, so spomnili na ministrstvu.

