Tovarna Krka obdana z avtomobili

20.4.2020 | 15:15

Pogled na tovarno Krka v Ločni v Novem mestu, ki je obdana z številnimi avtomobili zaposlenih. Največ delavcev v službo namreč prihaja s svojim prevozom. (Foto: L. M.)

Krka, tovarna zdravil Novo mesto, d.d., ki domuje v Ločni, se v zadnjih letih širi z novimi centri in oddelki, obenem pa vse več prostora potrebuje tudi za parkirišča za svoje zaposlene, ki jih je posledično vse več. Pogled na tovarno sredi delovnega tedna marsikoga zbode v oči - novomeški farmacevt je dobesedno obdan z jeklenimi konjički, čeprav nekateri zaposleni prihajajo v službo tudi peš, s kolesi in avtobusi.

V zvezi s tem se je oglasil bralec našega časopisa iz okolice Novega mesta, ki pravi, da se je nedavno peljal mimo Krkine tovarne v Ločni v Novem mestu in bil pozoren na to, koliko prostora zasedejo avtomobili zaposlenih delavcev. »Peljal sem se tudi po cesti za tovarno in bil naravnost šokiran - sami jekleni konjički! Saj verjetno je prostor last podjetja, ampak vseeno - moteče je za okolje in podjetju res ne more biti v ponos, ravno tako ne dolenjski prestolnici. Zanima me, ali so v Krki kdaj razmišljali o tem problemu, ali so parkiranja svojih delavcev skušali rešiti kako drugače, morda zgraditi kako večnadstropno parkirno hišo? Zanima me tudi, ali imajo »svoje« delavske avtobuse, s katerimi bi se zaposleni lahko vozili v službo. Ne vem, zdi se mi, da bi tako bogata in ugledna firma, kot je Krka, parkiranje morala rešiti kako drugače, kot je urejeno sedaj,« pravi bralec.

ZDAJ V LOČNI 2.500 PARKIRNIH MEST

Pojasnila smo dobili v Službi za odnose z javnostmi Krke, tovarne zdravil Novo mesto, d.d.. Pravijo, da se ob rasti podjetja z večjim številom zaposlenih seveda povečujejo tudi potrebe po dodatnih parkirnih mestih. Na osrednji lokaciji v Krki, v Ločni v Novem mestu, je na voljo 2.500 parkirnih mest. Da bi svojim zaposlenim čim bolj olajšali prihod na delo in da bi promet na parkirnih površinah Krkinega kompleksa potekal čim bolj zaposlenim prijazno in nemoteno, so novembra 2012 sprejet nov parkirni red, ki omogoča, da zaposleni parkirajo na parkirnih mestih, ki so najbližje njihovemu delovnemu mestu.

Ob rasti podjetja se z večjim številom zaposlenih povečujejo tudi potrebe po dodatnih parkirnih mestih. Zato so bila ta dodatna zagotovljena v bližini Krke, to je za nekdanjim Labodom in na parkirišču Graben, poskrbljeno pa je tudi za dodatna parkirna mesta za kolesa. »Krka se maksimalno trudi, da bi v okviru prostorskih načrtov in omejitev zaposlenim zagotovila parkirne prostore, zato je ob spremembi Občinskega prostorskega načrta zaprosila tudi za širitev parkirišča v neposredni bližini Krke. Postopek je trenutno v fazi pridobivanja dokumentacije, na osnovi katere bomo pridobili gradbeno dovoljenje,« pravijo.

SKRB ZA ZDRAVO OKOLJE

A v Krki ne delajo le novih parkirišč, pač se trudijo zaposlene stalno ozaveščati o pomenu zmanjšanja uporabe osebnih vozil. »Tiste, ki živijo v bližini, spodbujamo, naj se odločijo za prihod na delo peš ali s kolesom, bolj oddaljenim pa predlagamo skupne vožnje na delo in uporabo javnega potniškega prometa. Dejstvo pa je, da je povprečna oddaljenost sodelavcev od službe 40 kilometrov, medtem ko je le osem odstotkov takih, ki so od službe oddaljeni do tri kilometre.

S spremenjenimi načini poti na delo, »za katere si želimo, da ne ostanejo enkratna dejanja, ampak navade, prispevamo k uresničitvi trajnostne mobilnosti, katere ključno vodilo je zmanjšati promet in njegove škodljive posledice. Zavedamo se namreč, da lahko le z uravnoteženim, sonaravnim in trajnostnim razvojem dosežemo ohranitev zdravega in čistega okolja sedanjim in prihodnjim rodovom,« pravijo v Krki, kjer imajo za poslanstvo, da omogočijo ljudem zdravo in kakovostno življenje. »Pri tem se zavedamo se, da mora gospodarstvo prispevati k izboljševanju stanja v okolja, zato si prizadevamo, da bi bili vplivi na okolje, varnost in zdravje čim manjši. Vključili smo se tudi v dejavnosti občine, usmerjene v razvoj trajnostne mobilnosti. Aktivnosti za razvoj trajnostne mobilnosti smo zapisali v lastni mobilnostni načrt, s katerim spodbujamo uporabo alternativnih in okolju manj škodljivih načinov prihoda na delo,« pravijo v Krki.

Med ključnimi cilji je med drugim tudi zmanjšanje uporabe osebnih vozil. Podprli so projekt uvedbe kolesarskega sistema za izposojo koles GONM (donacija sredstev za eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi mesti). Že četrto leto zapored se s projektom Krkin dan brez avtomobila vključujejo tudi v dejavnosti v okviru evropskega tedna mobilnosti.

Članek je bil objavljen v 12. številki Dolenjskega lista 19. marca 2020.

L. Markelj