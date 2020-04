Med lanskimi največjimi izvozniki znova Revoz in Krka

20.4.2020 | 11:15

Novomeška Krka je bila lani med največjimi slovenskimi izvozniki. (Foto: L. M.)

Tudi Revoz je spet v družbi največji izvoznikov. (Foto: arhiv DL, B. B.)

Slovenska podjetja so lani na tuje prodala za 33,5 milijarde evrov blaga, kar je bilo največ do zdaj. Največji so bili tako kot predlani Revoz, skupina Lek, skupina Krka in skupina Gorenje, kaže Delova lestvica. Trend je prekinil novi koronavirus, izvozniki so prodajne načrte za leto precej znižali, rast pričakujejo najprej konec leta.

Med izvozniki je po lestvici največjih izvoznikov, ki jo je Delo objavilo danes, še naprej največji Revoz, ki je lani izvozil za 1,77 milijarde evrov vozil. Sledila je skupina Lek z 1,48 milijarde evrov vrednim izvozom, nekoliko manj, za 1,40 milijarde evrov, je izvozila Krka.

Četverico podjetij, katerih izvoz je lani presegel milijardo evrov, zaokrožuje skupina Gorenje, ki je na tuje trge lani izvozila za 1,12 milijarde evrov blaga. Do 10. mesta so se na tradicionalni Delovi lestvici, na katero se je s podatki tokrat odzvalo 110 podjetij, zvrstili Impol, skupina Sij, Kolektor, BSH hišni aparati, LTH Castings in Talum.

Kako bo letos, je seveda vprašanje. Okrevanje gospodarstva zaradi udarca epidemije Covid-19 bo trajalo, kriza se bo v vseh razsežnosti pokazala šele v drugi polovici leta, prisotni bodo strahm negotovost, del trga se bo zato gotovo upočasnil. In to se bo dogajalo na trgih po vsej Evropi, pravijo gospodarstveniki.

L. M.

