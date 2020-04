Gre nam na bolje - včeraj pet potrjenih okužb in tri smrti

20.4.2020 | 12:00

Čeprav nam gre na bolje, ne gre pozabiti na preventivne, samozaščitne ukrepe, kot je tudi umivanje rok... (Foto: L. M., arhiv DL)

V nedeljo so v Sloveniji opravili 537 testiranj in potrdili pet novih okužb z novim koronavirusom, skupaj doslej 1335. Umrle so tri osebe s covidom-19, skupaj doslej že 77. V nedeljo je bilo 88 hospitaliziranih bolnikov s covidom-19, od tega 26 v intenzivni negi, v domačo oskrbo so odpustili enega. Hospitaliziranih je bilo najmanj po 24. marcu, vse manj je tudi bolnikov na intenzivnih oddelkih.

Število novih okužb v zadnjih dneh vztrajno pada, prav tako število hospitaliziranih in bolnikov-s covidom-19, ki potrebujejo intenzivno nego.

V Sloveniji so doslej opravili 41.802 testiranji. Iz bolnišnic so doslej v domačo oskrbo odpustili 193 bolnikov s covidom-19.

L. M.