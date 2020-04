Traktorist v nesreči lažje poškodovan

20.4.2020 | 18:20

Ilustrativna slika. (Foto: Arhiv DL)

Danes ob 8.56 je prišlo do prometne nesreče na relaciji ceste Globoko – Pišece v občini Brežice, v kateri sta bila udeležena traktorist in voznik osebnega vozila. Posredovali so gasilci PGE Krško, ki so zavarovali kraj dogodka, pomagali pri izvleki traktorja skupaj z gradbeno mehanizacijo iz obcestnega jarka in nudili pomoč pri nakladanju traktorja vlečni službi. Reševalci Nujne medicinske pomoči MP Brežice so lažje poškodovanega traktorista na kraju oskrbeli in prepeljali na zdravljenje v Urgentni center Brežice.

L. M.