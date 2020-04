Izposoja knjig je nazaj - po pošti, s kolesom…

20.4.2020 | 19:10

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto išče razne poti do svojih bralcev. (Foto: Tomislav Urh)

Novo mesto - Ob sproščanju ukrepov za zajezitev širjenja koronavirusa v Knjižnici Mirana Jarca Novo mesto dnevno iščejo nove poti do bralcev. Po velikonočnih praznikih so polnoletnim članom knjižnice ponudili možnost izposoje knjižnega gradiva po pošti, z aktualno spremembo odloka o začasni prepovedi nudenja storitev pa uporabnikom omogočajo brezplačni osebni prevzem in dostavo s kolesi.

Naročene knjige vam v knjižnici zapakirajo, knjižne pakete pa nato brezplačno in brezkontaktno osebno prevzamete vsak delovnik med 10. uro in 18. uro pred glavnim vhodom novomeške knjižnice. Vsak četrtek med 12. uro in 18. uro lahko naročene knjige prevzamete tudi pred krajevnimi knjižnicami v Šentjerneju, Škocjanu, Straži, Dolenjskih Toplicah in na Dvoru.

V sodelovanju s prostovoljci iz Novomeške kolesarske mreže so plačljivi poštni dostavi dodali še brezplačno dostavo knjige s kolesom. Kolesarji vam bodo naročene knjige dostavili na dom vsak torek med 8. uro in 12. uro ter vsak četrtek med 14. uro in 18. uro. V primeru dežja bodo knjige dostavljali na prvi naslednji dan brez padavin. Dostava knjig s kolesi je možna za prebivalce novomeških krajevnih skupnosti: Bršljin, Center, Drska, Kandija – Grm, Ločna – Mačkovec, Majde Šilc, Mestne njive in Žabja vas.

Postopek naročila knjige

Postopek naročila knjig je ne glede na način prevzema oziroma dostave enak. Preko spletnega obrazca ali na telefonski številki 07 393 46 64 lahko vsak delovnik med 8. in 13. uro naročite do tri knjige. Za naročilo potrebujete svojo člansko izkaznico in podatke o naslovu, avtorju in letu izdaje želenih knjig iz spletnega kataloga Cobiss+. Bodite pozorni, da je knjiga zagotovo na voljo v knjižnici, kjer želite prevzeti knjige. V primeru, da še niste vpisani v knjižnico, se lahko brezplačno vpišete preko spletnega obrazca.

Naročeno gradivo boste lahko vrnili šele ob ponovnem odprtju knjižnice, zamudnine za izposojeno gradivo v tem času ne bodo evidentirali. Več o možnih načinih prevzema in dostave knjig si lahko preberete na spletni strani knjižnice. Za informacije in pomoč jim pišite na e-naslov knjiznicanm@kmj.si ali jih pokličite na telefonsko številko 07 / 393 46 00 vsak delovnik med 7. uro in 15. uro.

L. M.