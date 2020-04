Na železniški postaji v Sevnici vlak povozil občana

21.4.2020 | 07:00

Sinoči ob 20.53 uri je na železniški postaji v Sevnici vlak povozil občana, ki je zaradi hudih poškodb umrl na kraju nesreče. Gasilci PGD Sevnica so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, nudili pomoč reševalcem, policiji in pogrebni službi ter razkužili tovorno lokomotivo in tire v dolžini 200 metrov.

Iskalna akcija uspela

Ob 20.34 se je na območju Jablanice, občina Sevnica, ob prisotnosti policije in gasilcev PGD Boštanj začela iskalna akcija pogrešane osebe. V iskalni akciji so sodelovale tudi enote reševalcev z reševalnimi psi pri ZRPS Dolenjske in vodniki psov Kinološke zveze Slovenije za Dolenjsko, Posavje in Belo krajino. Pogrešano osebo so našli nepoškodovano in predali reševalcem NMP Sevnica.

Do onemoglega

Ob 21.00 je bila v naselju Polica, občina Grosuplje, v stanovanjskem objektu onemogla oseba. Posredovali so gasilci PGD Polica, ki so s tehničnim posegom odprli vrata objekta. Reševalci NMP UKC Ljubljana so onemoglo osebo oskrbeli ter jo prepeljali v UKC Ljubljana.

Voda v hiši

Ob 15.57 je v Šalki vasi, občina Kočevje, voda iz poškodovane cevi centralne kurjave zalivala stanovanjsko hišo. Gasilci PGD Šalka vas so preprečili nadaljnje iztekanje vode in pometli vodo iz objekta.

Uničili ročno bombo

Ob 11.26 sta v Jelenovem žlebu, občina Ribnica, pripadnika Državne enote za varstvo pred neeksplodiranimi ubojnimi sredstvi Ljubljanske regije na kraju najdbe uničila defenzivno ročno bombo M35 jugoslovanske izdelave iz obdobja druge svetovne vojne. Kraj najdbe so zavarovali pripadniki policije in Slovenske vojske.

Goreli leseni odpadki in staro seno

Ob 19.55 so pri odcepu za naselje Maline pri Štrekljevcu, občina Semič, na divjem odlagališču v naravi goreli leseni odpadki, staro seno in odpadki bal. Gasilci PGD Semič in Štrekljevec so požar na površini okoli 75 kvadratnih metrov omejili in pogasili. Na kraju so bili prisotni policisti.

Ob 20.19 je ob kočevskem jezeru, občina Kočevje gorela trava in bičevje. Požar na površini okoli 3 hektarje so pogasili gasilci PGD Kočevje in PGD Šalka vas.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Krško - nadzorništvo Mokronog obvešča, da bo zaradi rednih vzdrževalnih del na elektroenergetskih napravah prekinjena dobava električne energije na območju TP Zaloka danes med 11:15 in 14:15 uro.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije za področje nadzorništva Brežice na območju TP Slopno in TP Veseli vrh med 9:00 in 12:00 uro; za področje nadzorništva Mokronog pa na območju TP Pijavice vas, TP Polje Gabrijele med 8:00 in 10:30 uro ter na območju TP Skrovnik med 11:00 in 14:00 uro.

M. K.