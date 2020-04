Pozivajo k nadaljnjemu spoštovanju ukrepov

Trebnje - Po zadnjih podatkih je bilo v Občini Trebnje skupno 15 primerov okužb novim koronavirusom, od tega štirje v zadnjih dveh tednih. Štab Civilne zaščite občine, ki se je sestal včeraj, ocenjuje, da se razmere izboljšujejo, saj se število okuženih drastično ne povečuje, vendar opozarjajo, da je vseeno treba ostati zvest ukrepom, da ne bi prišlo do drugega vala. »Še vedno so številne kršitve odrejenih ukrepov,« poudarjajo.

Člani štaba zaradi ugotovljenih kršitev občane in občanke pozivajo, naj se strogo držijo navodila nošenja zaščitnih mask na javnih mestih, naj se strogo držijo navodila vzdrževanja socialne distance tako na javnih mestih kot drugje (med znanci), naj se ne ukvarjajo z adrenalinskimi športi (povečuje se namreč število motoristov na cestah in tudi drugih aktivnosti, ki lahko terjajo težje poškodbe) in naj tudi pri drugih opravilih ravnajo skladno z navodili o varnosti pri delu, da se po nepotrebnem ne obremenjuje zdravstvenega sistema.

»Omejijo se, sploh glede na predvidene deževne prvomajske praznike, druženja v zaprtih prostorih na skupaj živeče družinske člane, saj se v zadnjem času ugotavlja vse več širjenja virusa zaradi tako imenovanih žarišč okužb, ko na srečanju, druženju ali zabavi ena oseba okuži več prisotnih. Omeji naj se tudi druženje na prostem,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Zaradi povečanega števila vlomom štab Civilne zaščite še svetuje, naj občani in občanke ne puščajo vrednejših predmetov na vidnih mestih v avtomobilih in naj tudi doma s preventivnim ravnanjem zavarujejo svojo lastnino.

Zaradi razglašene požarne nevarnosti pa naj se držijo prepovedi kurjenja na prostem, ki bo trajala vse do prvega obilnejšega deževja, še dodajajo.

