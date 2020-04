Kljub močnemu zaviranju trčenja ni mogel preprečiti

Zjutraj smo poročali o nesreči na železniških tirih v bližini železniške postaje Sevnica, kjer je vlak včeraj povozil občana. Policisti PP Sevnica in kriminalisti sektorja kriminalistične policije PU Novo mesto so opravili ogled, zbrali obvestila in ugotovili, da je tovorni vlak, ki je pripeljal iz smeri Zidanega mosta, pri naselju Kvedrova cesta trčil v moškega, ki je prestopal železniške tire. Strojevodja je moškega na nevarnost opozarjal z zvočnimi signali, aktiviral je tudi zasilno zaviranje, vendar trčenja ni mogel preprečiti. Moški je zaradi hudih poškodb umrl na kraju. Policisti in kriminalisti nadaljujejo s preiskavo in aktivnostmi za ugotovitev identitete moškega. Po zaključeni preiskavi bodo z ugotovitvami seznanili pristojno tožilstvo, so sporočili s PU Novo mesto.

Da se je izognil trčenju, zapeljal s ceste

Brežiški policisti so bili včeraj ob 8.28 obveščeni o prometni nesreči na cesti med krajema Pišece in Globoko. Opravili so ogled in ugotovili, da je 27-letni voznik vozil traktor v smeri proti Pišecam. V naselju Blatno naj bi iz nasprotne smeri pripeljal voznik temnega avtomobila krških registrskih oznak, ki je zapeljal na nasprotno smerno vozišče, voznik kmetijskega traktorja pa naj bi v izogib trčenju zapeljal s ceste in s traktorjem obstal v obcestnem jarku. Lažje poškodovanega voznika traktorja so oskrbeli v brežiški bolnišnici. Policisti okoliščine nesreče še preiskujejo.

Prijeli pet tujcev

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanje državne meje na območju Brega pri Sinjem vrhu izsledili in prijeli pet državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo, so še zapisali v sporočilu za javnost.