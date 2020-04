Za vključitev mladih v počitniško delo na voljo 30 tisočakov

21.4.2020 | 11:40

Krško - S ciljem zagotavljanja delovnih izkušenj in spoznavanja deficitarnih poklicev na eni, delodajalcem pa pridobiti in spoznati potencialne domače kadre na drugi strani je občina Krško objavila javni poziv domačim podjetjem za sofinanciranje počitniškega dela. Rok za oddajo prijav je 29. maj, so sporočili z občine.

Tudi letos je v ta namen v proračunu zagotovljenih 30.000 evrov. »Na javni poziv pa se lahko prijavijo delodajalci z območja občine Krško, ki bodo med 1. julijem in 30. septembrom na podlagi napotnice študentskega servisa v delo vključili mlade z območja krške občine,« so še zapisali v sporočilu za javnost.

Razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani občine Krško ali na oddelku za družbene dejavnosti.

R. N.

Komentarji (1) 10m nazaj Oceni jjoras To je dosti za 10 mladih?