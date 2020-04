Komaj pogasili požar, že je zagorelo na drugem koncu

21.4.2020 | 13:40

Ivančna Gorica - Čeprav je Uprava za zaščito in reševanje že 20. marca razglasila veliko požarno ogroženost naravnega okolja za vso državo, se nekateri tega ne držijo in še vedno kurijo zunaj, zato imajo gasilci po vsej Sloveniji veliko dela z gašenjem požarov v naravnem okolju. Kljub razglasitvi in opozorilom tako na državni kot lokalni ravni je včeraj v času nedeljskega kosila dvakrat zagorelo v naravi na območju občine Ivančna Gorica.

Na območju Krajevne skupnosti Muljava je prvič zagorelo ob 11.54 uri ob cesti Velike Vrhe-Ravni Dol. Požar so pogasili Prostovoljni gasilski društvi Muljava in Stična. Pred koncem intervencije so bile gasilske enote z državnega centra za obveščanje ob 12.50 uri pozvane na nov, obsežnejši požar med Sušico in Lučarjevim Kalom. Posredovalo je 8 gasilskih društev: PGD Muljava, PGD Stična, PGD Ivančna Gorica, PGD Metnaj, PGD Zagradec, PGD Krka, PGD Ambrus in PGD Hrastov Dol, skupno skoraj 110 gasilcev in krajanov – domačinov, so sporočili z ivanške občine.

Gozdni požar na Sušici je bil zelo težko dostopen, zato so na pomoč gasilcem priskočili domačini s traktorji in cisternami za vodo.

Občina Ivančna Gorica, štab Civilne zaščite in Gasilska zveza Ivančna Gorica zato ponovno pozivajo občane k doslednemu upoštevanju navodil Uprave za zaščito in reševanje o požarni ogroženosti naravnega okolja. »Vzdržimo se kurjenja v naravi ter počakajmo na boljše in ugodnejše čase. S tem bomo veliko pripomogli tudi pri izpostavljenosti gasilcev v zvezi s prenosom virusa,« so zapisali v sporočilu za javnost.

R. N., foto: GZ Ivančna Gorica

