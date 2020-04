Adria Mobil med prejemniki prestižnega priznanja

21.4.2020 | 14:40

Foto: arhiv DL

Nova luksuzna počitniška prikolica Adira Astella (Foto: Adria Mobil)

Novo mesto - Novomeško podjetje Adria Mobil je za razvoj nove Astelle, luksuzne počitniške rezidence na kolesih, prejela prestižno priznanje Red Dot. Za Adriino Astello je to že drugo pomembno priznanje. Septembra lani ob svetovni premieri je prejela tudi evropsko priznanje za inovativnost v panogi karavaninga EIA (European Innovation Award), so sporočili iz podjetja.

»Adria Astella je mednarodno žirijo prepričala z inovativnim pristopom k oblikovanju edinstvenega izdelka, ki briše meje med produktnimi segmenti in kupce nagovarja s štirimi inovativnimi oblikovalskimi pristopi: izčiščen dizajn elegantnih linij s poudarkom na funkcionalnosti, dokazana aerodinamika z izboljšaniim pretokom zraka in boljšimi voznimi karakteristikami, povezano bivanje, ki ga prinašajo edinstvena vrata in velike steklene površine, ki intenzivirajo stik z zunanjim ambientom ter luksuzno doživetje, ki ga pričara urejena in skladno povezana oblikovalska zasnova,« so zapisali v sporočilu za javnost.

Družba Adria Mobil s tem vnovič dokazuje, da z vlaganji v inovativen produktni razvoj, z bogatim proizvodnim znanjem ter kakovostjo izdelkov, ki so usmerjeni v trajnostno preživljanje prostega časa, sodi v sam vrh proizvajalcev počitniških vozil v Evropi.

V svetu oblikovanja velja priznanje Red dot za eno najbolj prestižnih. Gre namreč za nagrado in priznanje, ki ima bogato zgodovino ter visok ugled in je kot tako prepoznano tudi v očeh kupcev in širše javnosti. Kot so še zapisali, zgodovina podeljevanja nagrade sega v daljne leto 1954, ko je vodja oddelka za odnose z javnostmi v tedanjem podjetju Krupp, dr. Carl Hundhausen, ustanovil združenje Verein Industrieform, s ciljem posodobiti izdelke široke potrošnje in jih prilagoditi glede na pričakovanja kupcev. »Leta 1955 je prišlo do prvega letnega natečaja za oblikovanje ter odprtja prve razstave, ki je bila deležna svetovne pozornosti, v naslednjih letih pa se je priznanje Red dot le še bolj uveljavilo kot eno osrednjih na področju oblikovanja.«

R. N.