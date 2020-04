Lažje poškodoval pri delu v gozdu

21.4.2020 | 18:20

Foto: arhiv DL

Iz brežiškega regijskega centra za obveščanje so sporočili, da se je ob 13.08 pri naselju Žigrski Vrh, občina Sevnica, pri delu v gozdu lažje poškodoval občan. Oskrbeli so ga reševalci NMP Sevnica.

Izliv kurilnega olja

Ob 13.54 je v kraju Veniše, občina Krško, zaradi počene cevi na cisterni prišlo do izliva kurilnega olja. Gasilci PGE Krško so del izlitega kurilnega olja prečrpali, ostalo pa posipali z vpojnimi sredstvi in očistili okoli 50 kvadratnih metrov dvorišča, so še zapisali v sporočilu za javnost.

R. N.