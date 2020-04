Veliko dela za gasilce

22.4.2020 | 07:00

Simbolna slika (foto: arhiv)

Včeraj ob 18.38 je pri Malem Slatniku, občina Novo mesto, gorelo v gozdu. Gasilci GRC Novo mesto in PGD Smolenja vas so gozdni požar na površini okoli dveh hektarjev pogasili. Gorele so suhe veje, grmičevje in podrast. Na gasilski straži so ostali gasilci PGD Smolenja vas.

Ob 22.31 so v bližini naselja Mrtvice, občina Krško, na divjem odlagališču goreli mešani odpadki. Požar na površini okoli 100 kvadratnih metrov so pogasili gasilci PGE Krško.

Ob 17.03 sta ob Rudniškem jezeru v Kočevju gorela dva štora. Gasilci PGD Kočevje so ju ob prihodu na lokacijo odkopali in pogasili.

Ob 17.48 so ob Kračmanovi cesti v naselju Šmarje-Sap, občina Grosuplje, gasilci PGD Šmarje Sap pogasili gorečo slamo na površini približno 20 kvadratnih metrov.

Gasilci pomagali reševalcem

Ob 13.33 so v Struški ulici v Ribnici gasilci PGD Ribnica pomagali reševalcem prenesti obolelo iz kleti do reševalnega vozila.

Z avtom v drevo

Minulo noč ob 2.04 je v Travniku, občina Loški potok, osebno vozilo zapeljalo z vozišča in trčilo v drevo. Gasilci PGD Ribnica so zavarovali in razsvetljevali kraj nesreče, odklopili akumulator na vozilu, z vpojnimi sredstvi posuli iztekle motorne tekočine ter nudili prvo pomoč ponesrečenemu vozniku do prihoda reševalcev NMP Ribnica, ki so ga na kraju oskrbeli in prepeljali v UKC Ljubljana.

Danes brez elektrike

Distribucijska enota Novo mesto - nadzorništvo Novo mesto obvešča, da bo danes od 10:00 do 12:00 ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so oskrbovani iz TP LEŠNICA.

V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.

Distribucijska enota Krško obvešča, da bo prekinjena dobava električne energije na področju nadzorništva Krško mesto med 12. in 15. uro na območju TP Velika vas izvod ob cesti proti Raki.

M. K.