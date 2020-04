Občina sofinancira individualne hišne kanalizacijske priključke in MČN

22.4.2020 | 10:30

Ilustrativna slika. (Foto: L. M., arhiv DL)

Krško - Občina Krško tudi letos sofinancira individualne hišne kanalizacijske priključke in male čistilne naprav za komunalne odpadne vode v občini Krško. Delež sofinanciranja je od 70 do 95 odstotkov upravičenih stroškov, ki so nastali od 1. 1. 2017 do oddaje vloge.

Upravičenci do povračila upravičenih stroškov investicije so fizične osebe, lastniki individualnih stanovanjskih hiš, s stalnim prebivališčem v občini Krško in društva s sedežem v občini Krško, ki delujejo v javnem interesu.

Maksimalna višina upravičenih stroškov za posamezni stanovanjski objekt znaša 2.400 evrov z DDV. Kandidati lahko vloge z vsemi zahtevanimi obrazci in prilogami pričnejo vlagati po pošti na naslov Center za podjetništvo in turizem Krško, Cesta krških žrtev 46.

Z Občine Krško sporočajo, da ko bo Vlada RS preklicala epidemijo zaradi širjenja novega koronavirusa, bo vloge možno oddati tudi osebno na sedežu Centra za podjetništvo in turizem Krško. Komisijsko odpiranje in obravnava vlog bo potekala enkrat mesečno, razen v mesecu avgustu in decembru.

Če bo prispelo več vlog, kot je na voljo razpoložljivih sredstev, bodo imele prednost vloge:

1. Za individualne hišne kanalizacijske priključke: vloge s potrdilom o plačanem računu opravljene storitve starejšega datuma.

2. Za male čistilne naprave: vloge s priloženim potrdilom, da se je vlagatelj udeležil delavnice o učinkovitem čiščenju komunalnih odpadnih voda v individualnih MKČN, organiziranih v sklopu projekta VARUJVODO.

Javni razpis in razpisna dokumentacija s prilogami sta na voljo na povezavah Centra za podjetništvo in turizem Krško in Občine Krško.

L. M.