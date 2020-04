Kaj veste o tatovih priklopnega vozila?

22.4.2020 | 09:30

Priklopnik je v nedeljo zvečer izginil. (Foto: PU Novo mesto)

Policisti PP Krško preiskujejo okoliščine kaznivega dejanja tatvine priklopnega vozila za prevoz delovnih strojev znamke ITAS-PTI, tip 1 0910. Po prvih zbranih obvestilih in ugotovitvah je do tatvine prišlo v nedeljo, 29. marca, nekaj po 8. uri, na Cesti krških žrtev v Krškem. Storilec je priklopno vozilo priklopil na traktor znamke Same, najverjetneje tipa Dorado in odpeljal v smeri proti Drnovem. Na kraju kaznivega dejanja se je nahajal tudi voznik osebnega avtomobila BMW bele barve, serije 5 ali 3, za katerega sumijo, da je prav tako povezan s tatvino. Policisti PP Krško pozivajo vse, ki bi o storilcih in o okoliščinah kaznivega dejanja karkoli vedeli, da jih o tem obvestijo na telefonsko številko 07 49 29 400.

Motorist padel in se poškodoval

Včeraj okoli 15. ure so bili policisti PP Novo mesto obveščeni o prometni nesreči z udeležbo mopedista v Novem mestu. Opravili so ogled in ugotovili, da je 34-letni voznik zaradi neprilagojene hitrosti izgubil oblast nad mopedom, padel in se lažje poškodoval. Zaradi kršitve cestno prometnih predpisov so mu izdali plačilni nalog.

Ukradel električne vodnike

Včeraj okoli 22. ure je v Novem mestu nekdo vlomil v skladiščne prostore prodajalne in odtujil električne vodnike. Škode je za okoli 2.500 evrov.

Vlomili v tri hiše na Uršnih Selih

Na območju Uršnih Sel so v večernih urah neznanci vlomili v tri stanovanjske hiše. Pregledali so prostore in našli ter odtujili denar, zlat nakit, tri pištole in naboje. Policisti so opravili oglede in nadaljujejo z aktivnostmi za izsleditev storilcev.

Skrival pet Afganistancev

Na mejni prehod Obrežje je na vstop v Slovenijo pripeljal voznik tovornega vozila registrskih oznak Severne Makedonije. Policisti so opravili mejno kontrolo in pregled tovornega vozila, kjer so v tovornem delu našli pet državljanov Afganistana, ki so se skriti med tovorom poskušali izogniti mejni kontroli in nezakonito vstopiti v Slovenijo. Tujce so po zaključenem postopku predali hrvaškim varnostnim organom.

Sedem Alžircev skušalo ilegalno čez državno mejo

Policisti PP Črnomelj so med opravljanjem nalog varovanje državne meje na območju Gorenje Podgore izsledili in prijeli sedem državljanov Alžirije, ki so nezakonito prestopili državno mejo. Policijski postopki s tujci še potekajo.

L. M.