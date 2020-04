Lions klub Trebnje predal deset kompletov računalniške opreme

22.4.2020 | 15:30

Predaja računalniške opreme. (Foto: Boštjan Jerko, LK Trebnje).





Trebnje - Lions klub Trebnje je Območni organizaciji Rdečega križa Trebnje predal deset kompletov računalniške opreme za družine, ki potrebujejo primernejšo opremo za spremljanje pouka na daljavo.

Lionsi so tako z donatorji priskrbeli računalniško opremo za deset družin v štirih občinah Temeniške in Mirnske doline – v občinah Trebnje, Mirna, Mokronog-Trebelno in Šentrupert.

»Z zbiralno akcijo računalniške opreme smo skupaj z donatorji pomagali desetim družinam iz našega lokalnega okolja in s tem pokrili večino najbolj akutnih potreb, ki so bile zaznane na terenu. Ob tej priložnosti se zahvaljujem članicam in članom Lions kluba Trebnje, Območni organizaciji Rdečega križa Trebnje in seveda vsem donatorjem. Iskrena zahvala gre Lions klubu Krško, ki je z donacijo prepoznal dober namen naše akcije in pokazal, da v lionizmu skupaj lahko naredimo resnično veliko.« pojasnjuje predsednica LK Trebnje Bojana Rebolj.

Zbrano računalniško opremo so predali območnemu Rdečemu križu, ki je poskrbel, da so družine, ki so potrebovale tovrstno pomoč za lažje spremljanje pouka na daljavo, opremo prejele in jo tudi že uporabljajo.

V priponki tonska izjava Bojane Rebolj.

L. M.

Zvočni zapisi Izjava Bojane Rebolj Izjava Bojane Rebolj