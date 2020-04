V gozdovih ni več sledi migrantov

22.4.2020 | 11:30

Šentjernejski gozd je zdaj očiščen smeti, ki so jih pustili ilegalni prebežniki.

Takole zasvinjan je bil gozd zaradi smeti od migrantov.

Odpadke so naložili na prikolico.

Šentjernej - Pred časom smo poročali, da so občani v gozdu v bližini Gorenjega Vrhpolja, nad enim od vodnih virov oz. studencem na območju Globokega odkrili migrantski kamp s tridesetimi in več ležišči, zalogami hrane, opremo in pripomočki, med najdenimi predmeti pa so bila tudi zdravila paracetamol, ki jih zdravniki priporočajo pri obolelosti z boleznijo Covid-19.

Z občine so sporočili, da so včeraj izvedli dolgo pričakovana odstranitev odpadkov iz gozdov, ki so jih za seboj pustili ilegalni migranti.

Komunala Novo mesto d. o. o. je skupaj z Medobčinskim inšpektoratom in redarstvom, Policijsko postajo Šentjernej ter Javnim podjetjem Ekološka družba Šentjernej iz gozda odstranila 440 kg odpadkov.

Največ je bilo zavrženih oblačil, obutve, nahrbtnikov in spalnih vreč ter ostankov hrane. Nekatere lokacije so bile zelo težko dostopne, zato so pri čiščenju sodelovali tudi delavci JP EDŠ, d. o. o. Šentjernej, ki so s traktorjem dostopali do težje dostopnih mest. Zbrane odpadke so stehtali in na podlagi njihove teže bo Komunala Novo mesto d. o. o. izračunala vrednost posamezne odstranitve odpadkov. Občina Šentjernej bo posredovala zahtevek za povrnitev stroškov na Urad Vlade Republike Slovenije za oskrbo in integracijo migrantov.

Na občini Šentjernej upajo na umiritev zadev, da bodo gozdovi ostali čisti in da bodo občani varni. Župan Jože Simončič je za Dolenjski list na to temo povedal, da so mu prvi varnost in zdravje občanov: »Naša občina podpira in pozdravlja vse ukrepe, ki bodo zajezili število ilegalnih prehodov meje in nenadzorovano gibanje potencialno zdravstveno ogroženih tujcev na območju naše občine. Zato zagovarjam, da vojska skupaj s policijo v omejenem pasu ob meji določen čas varuje državno mejo in naše državljane. Kdor tega ne podpira, podpira ilegalne prehode in vse, ki s temi nelegalnimi migracijami služijo.«

L. Markelj, foto: Občina Šentjernej

