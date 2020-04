Včeraj devet novih okužb s koronavirusom, umrla dva bolnika

22.4.2020 | 12:15

Število potrjenih primerov COVID-19 na 100.000 prebivalcev po statističnih regijah bivanja do vključno 20. aprila (Vir: spletna stran NIJZ)

Ljubljana - Včeraj so v Sloveniji potrdili devet okužb z novim koronavirusom, opravili pa so 1459 testov. Umrla sta še dva bolnika s covidom-19, skupaj 79, so objavili na spletni strani vlade. V Sloveniji so doslej opravili 44.435 testov, potrjenih pa je bilo 1353 okužb.

Skupno število hospitaliziranih se že teden dni zmanjšuje in je bilo včeraj 82, 24 bolnikov je na intenzivni terapiji, v domačo oskrbo pa so jih odpustili osem.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana je danes na zdravljenju 34 bolnikov s covidom-19, v UKC Maribor 28, v Splošni bolnišnici Celje 13 in sedem v Univerzitetni kliniki Golnik, po poročanju STA navaja covid-19 sledilnik.

M. Ž.