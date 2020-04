Brezposelnost zaradi epidemije v porastu; Posegi v zavarovane naravne vrednote

22.4.2020 | 17:00

Zaradi posledic koronavirusa so nekateri že ostali brez službe, v prihodnje naj bi bilo brezposelnih še več. Tudi na novomeškem zavodu za zaposlovanje beležijo porast brezposelnih, ki so se na zavod prijavili na novo, številni podjetniki so zaprli svoja vrata. Podrobnosti preberite v tiskani izdaji Dolenjskega lista.

Ob napovedi epidemije in zaostritvi ukrepov za preprečitev širjenja koronavirusa so bili najprej naši nakupovalni centri nabito polni. Ljudje so pred blagajnami v vrstah čakali s polnimi vozički hrane, trgovske police so se hitro praznile. Po nekaj tednih se je ta slika zelo spremenila. V »koronačasu« se je namreč močno povečalo zanimanje za nakupe v spletnih trgovinah. Nekaj izkušenj s spletnimi trgovci in ponudbami teh, smo zbrali za naš časopis.

Območje nekdanje gramoznice Stari Grad, ki leži med dvema aktivnima, je bilo zaradi naravovarstvenega pomena v preteklosti zavarovano kot ekološka in zoološka naravna vrednota, kar pomeni, da živali, ki so tu, pravzaprav ne bi smeli niti vznemirjati. Naravovarstvenik Dušan Klenovšek, zaposlen v Kozjanskem parku, je pretekli teden opozoril, da se na območju te naravne vrednote urejajo prostori za ribolov, piknike in vodne aktivnosti. Prepričan je, da so te aktivnosti tu prepovedane, podobno kot vožnja z vodnimi skuterji v preteklosti. Tudi o tem v sveže tiskanem Dolenjcu, kjer vam ponujamo še druge zgodbe iz naših krajev.