Počivalšek podpisal dodatek k dogovoru za razvoj regije, nato obiskal Adrio Mobil

22.4.2020 | 14:00

Z leve: godpodarski minister Zdravko Počivalšek, novomeški župan Gregor Macedoni, direktor RC Novo mesto Franci Bratkovič in državna sekterarka na ministrstvu za javno upravo Urška Ban. (Foto: M. Ž.)

Novo mesto - Minister za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravko Počivalšek je dopoldne obiskal Novo mesto. Med delovnim sestankom je naprej z županom Mestne občine Novo mesto Gregorjem Macedonijem kot predsednikom razvojnega sveta razvojne regije JV Slovenija podpisal dodatek k dogovoru za razvoj jugovzhodne regije, nato pa je obiskal še podjetje Adria Mobil.

Minister je po podpisu povedal, da je z omenjenimi dogovorom za 27 projektov omenjene regije namenjenih skupaj 56 milijonov evrov. »Znotraj tega je veliko takih, ki se dotikajo prav našega ministrstva, torej podpore podjetništvu, gre pa tudi za mobilnost in okoljske projekte, čistilne naprave in kanalizacije,« je med drugim dejal.

S podpisom aneks so v dogovor uvrstili in s tem tudi zagotovili denar za komunalno opremljanje obrtno-podjetniške cone v Občini Šentrupert ter ureditev ceste in komunalne infrastrukture v industrijsko-storitveni coni Sejmišče Šentjernej v šentjernejski občini. Novomeški župan Macedoni pa je dodal, da hkrati dopolnjuje še nekatere prejšnje dogovore. Izpostavil je mobilnost oz. regionalne kolesarske povezave, »imamo pa tudi skupen projekt, ki to regijo daleč najbolj povezuje.« Gre za projektiranje nadaljevanja 2. odseka južnega dela 3. razvojne osi, ki obsega državno cesto od priključka Maline do mednarodnega mejnega prehoda Metlika in do priključka Črnomelj jug.

Po podatkih iz novomeške občine je v dopolnitev omenjenega dogovora, ki jo je usklajeval in pripravil Razvojni center Novo mesto, vključenih 27 projektov v vrednosti dobrih 62 milijonov evrov, od tega bo 29,2 milijona evrov prišlo iz državnega proračuna in evropskih sredstev. Projekte naj bi končali do leta 2023.

Minister si je nato v podjetju Adria Mobil z generalno direktorico Sonjo Gole ogledal potek proizvodnje, ki so jo v tem podjetju po razglasitvi epidemije začasno zaustavili in vnovič zagnali 7. aprila.

Počivalšek je, kot je poročala STA, ob po ogledu poudaril, da je prepričan, da si bo slovenska ekonomija na temelju takih podjetij kot je Adria Mobil zelo hitro opomogla in se revitalizirala. »Z naše državne strani pa bomo naredili vse, da podpremo gospodarstvo z vsemi močmi,« je še dejal.

Goletova je glede vplivov epidemije novega koronavirusa na proizvodnjo napovedala, da Adria Mobil v prvem polletju predvideva njen približno 20-odstotni padec, medtem ko so pred epidemijo načrtovali njeno 10- do 12-odstotno rast. Če se bo stanje na trgu normaliziralo, računajo, da bo bodo navedeni izpad nadomestili v drugi polovici leta, je dodala in še pristavila, da se boji, da ne v celoti in da tega »mrtvega obdobja« ne bo moč v celoti nadomestiti.

Glede vladnih ukrepov za pomoč gospodarstvu je, kot navaja STA, sicer ocenila, da je ta naredila pomembne pozitivne korake in da razume, kaj je nujno storiti in kaj je potreba gospodarstva. Prepričana je tudi, da so dodatni oz. novi ukrepi, ki jih pripravlja vlada, prava smer ter da bodo podjetja še lažje uresničevala svoje poslanstvo in da bodo s temi ukrepi lažje obvladovala poslovanje.

M. Ž.